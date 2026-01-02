邓达智 - 再见又明年 | 智智乐GO

陈年老友Olivier（奥利弗）从法国中部布根地，葡萄与美酒产区发来新年问候讯息；一张他们乡间的家；400年小古堡在一弯彩虹伴随的照片，发放过来，同分享新年来临的喜悦。



其他朋友对这座小古堡未必跟我感情相同；结合数十年的友谊，自英国上课的岁月始发。笔者念时装设计，每天下课后，急忙跑过时尚名店牛津街，穿过St James Park（圣詹姆士公园），在白金汉宫前大道The Mall朝Trafalgar广场方向跑到ICA（当代艺术中心），赶在5点之前就位开工。



这是一间以健康食品为主题的餐厅，吸引不少年轻中产帮衬。受靠近皇室成员居住地域影响，偶尔也会有不少低调行事的贵族到来看电影、观展览、到餐厅喝茶吃点心。笔者当时负责收银机，几乎接触每一位前来付款的顾客；因此结识好大一伙同龄朋友，欧陆那边过来英国念英文的青少年为数不少，跟自己结为朋友以法国、西班牙、意大利为大多数；延续久远友谊，直至今天还有两位，皆法国人；奥利弗之外便是他当时的女友Carole（卡露）。



意大利籍朋友数量原本最多，时光洗礼，一些早逝，一些流失；曾引导我熟悉了北部湖光山色Como（科莫）湖地区，米兰及中部托斯干纳，尤其Firenze（翡冷翠）。不少人质疑徐志摩笔下「翡冷翠」音译错误；错，其实是比较熟悉英语的我们，对意大利或欧洲其他地区语言陌生，因而产生误会。英国人将Firenze读成Florence（佛罗伦斯），事实；徐志摩音译成「翡冷翠」，最正确不过！



游走米兰、威尼斯及翡冷翠早成在下血液流淌的基因；却胜不过我跟法国挚友们友谊长跑。多年习惯起变化；圣诞伦敦跟早逝三姐的夫婿及甥女并他们家的亲友共度。随后过海法兰西；原本巴黎，随岁月变化，卡露搬去普罗旺斯薰衣草田中间的农庄别墅，奥利弗跟伴侣买下布根地小古堡做古董生意；坐享其成，跟他们一起度岁成了习惯。自己生活也已变化，中间又有疫情，多年没继续在法国跟他们过新年；一再被邀请及问询，或许明年⋯⋯答案一再重复，可难再实现！



邓达智