查小欣 - 破格中西蛇羹 | 查乜料

破格蛇羹自助晚餐，美味。百年老字号「蛇王芬」于开业130年大喜日子，以百年蛇羹秘方，联乘沙田凯悦咖啡厅，炮制滋补「冬日暖心盛宴」自助晚餐。



再忙也创意爆棚的蛇王芬第4代传人吴卓芝Gigi，与酒店意籍行政总厨Chef Giovanni合作，创出南瓜姜汁猪肉蛇羹，用传统节日南瓜汤加入蛇羹食材和姜汁，中西合璧，煨煮2个多小时，颜色橙澄，浓稠微辛，入口暖和，御寒comfort food；另与温家俊Chef Jacky创出杏汁鸡丝蛇羹，灵感来自杏汁白肺汤，滋补杏汁将蛇肉和鸡丝慢炖至质感丰润，润肺护肤。一橙一白，好睇好食。



有蛇羹，点可以冇煲仔饭？酒店特辟露天花园来炭煮两款煲仔饭，同样中西荟萃，必试牛舌番茄彩椒煲仔饭，记住要加上酒店自家制的芫茜青酱，嫩滑牛舌，香脆饭底，清香芫茜酱锦上添花。中式的豉汁猪肉鸭润肠鳗鱼煲仔饭，配搭新鲜有惊喜，鳗鱼鲜甜与猪润肠的浓郁咸香完美融合。



有煲仔饭绝配：惹味双冬焖羊肉煲。要留肚享三両重肥美江苏大闸蟹，任食，仲有滋阴养颜的蚝皇扣鲍鱼、补血养神的红枣杞子炒虾仁、风味浓郁的川椒煮花螺、蒜香野生椒秋葵蒸盲曹柳、椰汁腊肠芋头煲、红枣醉鸡等，暖胃驱寒。



不可错过3款创意甜点：益力多马豆糕，街头小食变奏的腐乳芝士鸡蛋仔，苹果批鸡蛋仔，用上酒店自家制蜂蜜，脆口清香。温馨提示：时令自助晚餐提供至2026年1月31日止。



查小欣