Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 破格中西蛇羹 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
23分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　破格蛇羹自助晚餐，美味。百年老字号「蛇王芬」于开业130年大喜日子，以百年蛇羹秘方，联乘沙田凯悦咖啡厅，炮制滋补「冬日暖心盛宴」自助晚餐。

　　再忙也创意爆棚的蛇王芬第4代传人吴卓芝Gigi，与酒店意籍行政总厨Chef Giovanni合作，创出南瓜姜汁猪肉蛇羹，用传统节日南瓜汤加入蛇羹食材和姜汁，中西合璧，煨煮2个多小时，颜色橙澄，浓稠微辛，入口暖和，御寒comfort food；另与温家俊Chef Jacky创出杏汁鸡丝蛇羹，灵感来自杏汁白肺汤，滋补杏汁将蛇肉和鸡丝慢炖至质感丰润，润肺护肤。一橙一白，好睇好食。

　　有蛇羹，点可以冇煲仔饭？酒店特辟露天花园来炭煮两款煲仔饭，同样中西荟萃，必试牛舌番茄彩椒煲仔饭，记住要加上酒店自家制的芫茜青酱，嫩滑牛舌，香脆饭底，清香芫茜酱锦上添花。中式的豉汁猪肉鸭润肠鳗鱼煲仔饭，配搭新鲜有惊喜，鳗鱼鲜甜与猪润肠的浓郁咸香完美融合。

　　有煲仔饭绝配：惹味双冬焖羊肉煲。要留肚享三両重肥美江苏大闸蟹，任食，仲有滋阴养颜的蚝皇扣鲍鱼、补血养神的红枣杞子炒虾仁、风味浓郁的川椒煮花螺、蒜香野生椒秋葵蒸盲曹柳、椰汁腊肠芋头煲、红枣醉鸡等，暖胃驱寒。

　　不可错过3款创意甜点：益力多马豆糕，街头小食变奏的腐乳芝士鸡蛋仔，苹果批鸡蛋仔，用上酒店自家制蜂蜜，脆口清香。温馨提示：时令自助晚餐提供至2026年1月31日止。

查小欣

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小時前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小時前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小時前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小時前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小時前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小時前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
10小時前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
4小時前
更多文章
查小欣 - Nusara亚洲50佳餐厅 | 查乜料
　　去印度，经曼谷慕名去名列亚洲50佳餐厅第6名、2025世界50佳餐厅第35名的Nusara宠爱一下味蕾，餐厅以老板兼总厨Chef Ton祖母名字命名，菜肴融合家族秘方、泰皇室御用食谱和现代创意。 　　全晚12道菜式都有惊喜，妙用多款香料入馔，不同味道的辣、不同层次的香气，百味纷陈，摆盘颜色缤纷，窗外著名卧佛寺的壮丽夜景，美不胜收，把疲累一扫而空。精致的4款amuse bouche，包括鱼
2025-12-19 02:00 HKT
查乜料