KellyChu - 「信誉/品牌管理」 案例 展现崭新品牌形象 周大福首战「公关界奥斯卡」摘银奖 | Executive日记

有「公关界奥斯卡」之称的香港公共关系奖于本周二圆满举行，今届总共颁发了32个奖项，涵盖多个公关案例奖项类别，其中百分之三十是首次参与的机构，包括摘下信誉/品牌管理银奖的周大福珠宝集团。



周大福珠宝去年经历品牌转型之旅，透过推出专属PANTONE色调「周大福红」及全新标志、持续优化全渠道体验、推出糅合传统文化与现代设计的产品，如周大福故宫、传福及传喜系列，以至联乘人气IP打造联名系列，展现出崭新品牌形象。其企业传讯团队以缜密布局、精准执行的品牌转型传讯策略，成功塑造大众对品牌的全新正面认知，是今次得以在激烈竞争中脱颖而出的原因。



为深化「用珠宝让世界看到中国之美」品牌精髓，周大福珠宝赞助并参与由中央美术学院主办的首饰艺术国际巡回展，并邀请香港和内地传媒远赴德国参观，丰富报道视角；更请传媒人深入顺德生产基地见证在品牌转型之旅中，周大福如何糅合传统工艺、美学与创新去打造标志性产品，让大家亲身参与到这场旅程，从而令报道内容更自然、更具深度与可信性，丰富大众对周大福珠宝的全新认识。



由香港公共关系专业人员协会主办的第六届香港公共关系奖，共设10个公共关系活动类别，包括信誉／品牌管理、企业可持续发展、跨境传讯等。当中，香港迪士尼乐园度假区的案例荣获「最高荣誉大奖」，成为本届最杰出的金奖作品；而香港麦当劳的个案则夺得「最佳创意奖」。资深公关从业员卢炳松获颁「卓越公关专业人员大奖」，以表彰其在业界的杰出表现及重要贡献。



