张诺 - 刻划人性的短篇 | 任意行

张诺
22分鐘前
生活 专栏
　　短、中篇小说很难写，要在短短的篇幅说一个引人入胜的故事，文笔必须精练。学生时代很喜欢法国作家莫泊桑，最近沉迷爱尔兰作家Claire Keegan。

　　《Antarctica 南极》是Keegan的短篇小说集，汇集了15个故事，探讨的核心是人性的冒险，常游走于欲望、背叛与失落之间。

　　开篇的《南极》便是一个缩影：一个婚姻幸福的妻子出於单纯的好奇，想尝试与丈夫以外的男人共度一夜。故事的氛围逐渐从平淡转向寒冷与不安，暗示着随心所欲的行为可能带来无法预料的冰冷后果，一如书名所象征的。

　　15则短篇故事中有各式各样不完美的角色。Keegan锐利的目光，看这些带着缺陷、性格复杂的人，如何挣扎着去爱、去逃离、去追索、去拼凑意义。

　　《姐妹》是一个关于家庭义务、牺牲与沉默复仇的精彩故事。《高草之恋》讲述了跨越9年的幽会等待，文字充满诗意与感官色彩。《护照汤》描绘失去幼女的丧失感如何侵蚀一对夫妇，而妻子终于开口责备丈夫的疏忽，反而是关系可能得以修补的契机。

　　故事常常在关键的、充满张力的时刻戛然而止，把最终的解读和想像空间留给你。如果你欣赏那种在短小篇幅内凝聚巨大能量的作品，这本书会是一次很满足的阅读体验。

张诺

