麦华章 - 高端食品生产强国 | 玫瑰人生

早阵子，查小欣及夫婿Ben哥邀约晚饭，席设邻近太子站特色火锅店鹿鼎荟，该店以健康补充品鹿角灵芝入馔，被誉为全港首创以灵芝为主题的养生火锅店。不说不知，原来生意瓣数多多兼厨艺了得的Ben哥，最近应邀成该店顾问，为该店度桥加入不少特色粤菜，令客人美食体验更为丰盛，我们是夜便品尝了Ben哥为我们亲手炮制的𠮩𠹌美食「鱼子酱捞面」（见图）。



Ben哥食不厌精，亏他想得出用鱼子酱来捞面，当晚吃到尾声时，他用火锅的精华汤底为我们灼熟面条，给我们每碗加上一大份鱼子酱。鱼子酱粒粒圆润饱满，在舌尖上有轻咬即破快感，带奶油与果仁味的咸香令索满汤底精华的面条更为惹味。我细看盛载鱼子酱的盒子，这人间美食竟非来自伊朗、俄罗斯、法国或意大利这些鱼子酱传统产地，而是来自中国江西省，我在网上查了一下，是由江西一间于2021年开始养殖鲟鱼的公司所生产，发展至今已年产鱼子酱1000公斤。



话时话，今天的中国不但在电动汽车、高铁、光伏、精密机床等高附加值尖端工业产品领先全球，近年还在鱼子酱、鹅肝、黑松露、夏威夷果仁等奢侈食品领域，冲击高端市场，由原来一个高端食品进口国转变为全球重要生产及出口国。以鱼子酱为例，由90年代起，中国鱼子酱产量快速增长，现已跃升为全球生产鱼子酱最多的国家，出口额去年增至近一亿美元，占全球出口额4成多，当中浙江千岛湖出产的鱼子酱供应全球不少高级餐厅，包括米芝莲星级食府，更供应不少航空公司如星航、国泰及汉莎航空的头等舱。



另一例子是鹅肝，来自山东及安徽所产的鹅肝年产7000吨，占全球出口额3成。是以，在全方位各领域产业不断冲击高端市场下，今年前11个月中国贸易顺差能突破1万亿美元，创下历史新高了！



麦华章