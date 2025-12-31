李纯恩 - 一天一城 | 好好过日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　邮轮离开长崎，一夜无话，第二天早上到了熊本。

　　蜻蜓点水的旅游节目是先坐车去熊本城堡，然后吃午饭。由于码头离市区要一个多小时的车程，吃完午饭也就要往回走了。天清气朗，阳光普照，熊本城周围的树虽然都秃了，但在冬阳的照耀下，倒有一股苍劲之势。城堡在前些年的地震中被震塌了一部分，眼前是修复之后的模样。日本各地的城堡都曾毁于兵火地震，毁完再修，几乎没有原装货。

　　日本闹熊患，但九州倒是太平，熊本没有真熊出没，有的是那只当地的吉祥物「熊本熊」，一只黑熊两颊鲜红，憨态十足，特别可爱。到了熊本，无论走到哪里都会见到这只熊。餐厅门口有，商场大堂里有，工厂的大锅炉外有，城市的拐弯抹角处可见，乡间田野里也看得到，真是没有辜负「熊本」这个地名。据说自有熊患以来，日本各地已经猎杀了一万多只熊，日本人闻熊色变，只有看见这只「熊本熊」才「卡哇依」笑得出来。

　　离了熊本，隔天早上到了鹿儿岛。码头对面就是樱岛火山，山头喷着白烟，在蓝天下分外抢眼。鹿儿岛小地方，可游的地方乏善足陈。匆匆转了一圈，便去商业街一带找地方吃午饭。鹿儿岛出产著名的六白黑猪，炸猪排好吃。问题是一艘大邮轮靠岸，船上下来五千游客，全部集中在那个地方觅食，处处排队等位，揾食之艰难真要笑自己自作自受。

　　这也是登陆行程的最后一站。午饭后回船，码头上有九州太鼓队敲着激动的太鼓相送，以壮行色。邮轮徐徐驶出港口，打后三夜两日在海上，第三天清晨到香港，准备过新年了。

李纯恩

