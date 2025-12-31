李居明 - 《粤剧特朗普4.0》侵侵大战街市菜苗 | 李居明大师会客室

新的一年即将到来，最令我喜出望外的是，农历大年初六于沙田大会堂贺岁公映的《粤剧特朗普4.0》首日开卖票房已接近爆满！特别是受到广大年轻观众的青睐，一票难求，目前还在抢飞中。



今次特别邀请了在扮嘢界有出色表现的江欣燕作跨界演出。江欣燕首次演出粤剧，大胆在剧中一边唱粤曲，一边演出浴戏。十月份日本新任首相高市早苗成为全球焦点，正合时事粤剧的新剧情，我灵机一触，便加入了「街市菜苗」及那只到处为患的黑熊，希望带给观众新鲜感和惊喜。



由于「特朗普」这个人物的独特性，当每次重演时都追上新时事，例如第二次公演时，便加入了时任美国总统拜登和贺锦丽；到第三次公演，则加入了乌克兰总统泽连斯基及特朗普遇刺内容。不少朋友都说「追《粤剧特朗普》似追连续剧！」这次得知4.0开票房，都急不可待去抢飞！没想到大家的戏瘾都这么大，都在追戏看！此剧一定会令你喜出望外，由头笑到尾，如你还未购票，马上抢飞吧！



马年风水展开幕，数日来人头涌涌，因为过了冬至后，已进入马年的气运，就要为明年布局了！今年赤马年，家家户户首要化三大凶星保平安，即南方的五黄煞、西北方的二黑病符，及西方三碧是非星，其次催旺四大财星，风水展提示了摆放风水物的重要参考，可莅临现场参观查询。



新光黄埔公映猛片陆续有来，我在此推荐好戏《寻秦记》，感谢古天乐令我们拥有重回戏院的激情！下一部感谢及期望是黄子华的《夜王》！截稿前最新消息，来新光黄埔睇《寻秦记》可免费获赠「秦俑锁匙扣」一个，另有秦俑公仔於戏院吉祥居限量发售！



祝愿《头条》读者：马年身体健康，万事胜意，春风得意，喜出望外！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明