李纯恩 - 蜻蜓点水 | 好好过日子

乘船东渡扶桑，船上有乘客四千七百六十六人，幸好九成是香港人，余下的大多是来自世界各国的游客。绝大部分人斯文有礼，若有不斯文不守规矩者，也都心有忌惮不敢造次。船上秩序很好，乘客之间都客客气气，即使吃自助餐都规规矩矩，排队上下船也无打尖插队的纠纷。



驶出香港第二天一路下雨，风浪颇大，大海茫茫，唯有在各个餐厅之间流连，食物素质还过得去，令人稍为心定。吃饱了便去各处看得见风景的地方坐着聊天或发呆，风景就是茫茫大海在阴郁的天色中翻着白头浪，一浪接一浪。



到第三天放晴了，阳光普照，全船的人都活了过来。甲板上到处是人，泳池里也满了，甲板上的各种活动如冲浪、攀石等都是孩子们在排队，室内的碰碰车场外也盘起了人龙。都圣诞节了，太阳下气温还很高，赤膊一点问题都没有，洋妞们差点赤膊。如此热烈了一天。



再睡一晚，早上到了福冈。在预定时间下了船，订好的车也到了。天气预报说有雨，下船之后天倒是晴了。先去太宰府天满宫玩了一圈，中午到宫崎牛专门店Hakata Miyachiku吃铁板烧。这家店每次到福冈都要帮衬一次，每次都不失望。饭后逛百货公司，逛完回船，赶上回船高峰期，码头前人龙巨长，天又突然下起雨来，顿感兵荒马乱。



一夜无话，第二天早上到长崎。先跟同行的朋友上稻佐山观长崎全景，居高临下看得见我们那艘「海洋光谱号」全貌。中午去朋友介绍的中菜馆「江山楼」吃了一碗除了名气便一无是处的海鲜面。下午同行朋友继续逛百货公司，我和大婆回到码头边，找家咖啡馆喝咖啡，然后趁大队杀到前回到船上。此时巨大的甲板上只有我一个人，本来想拍些远处的长崎山景，突然听见清脆的鹰啸，原来有数十只麻鹰在船旁上下翻飞，忽而俯翔海面，忽而冲天而起，在斜照的夕阳里久久不散。真是天赐良景，拍得许多照片，开心极了。



李纯恩