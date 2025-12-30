Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚 - 头发指甲 | 五里山

五里山
五里山
林国诚
3小時前
生活 专栏
　　上星期从540年的九个红羊劫的循环研究，包括三个下元九运的赤马红羊。现在正值一个东升西降的循环，我们要看准时机确实会是一个大机会，不过丙午丁未年在九运，火重是不争的事实。试想一个纯火的年份起码在北半球有3分1的人容易受不住炽热的火。所以整体民生经济难会好，这是和股票和楼价不于一谈。

　　所以大家在未来两年是要多做功夫令个人影响减少。大趋势改不了，我们便要从个人自身着手，才有能力去帮助其他人。最近和我的一位好朋友，萨迦派我们俗称花教的宁波车已相识了接近30年和他对话。一个非常按照传统的实修行人，他用藏密的卜卦方法是我见过百发百中的，他跟我说从今年和明年都是不好的年头，西藏的历法同样是火马，宁波车跟我说明年的灾祸特别多，再三提醒我要慎防。

　　我一直都是奉行两个持而有效而且帮助了不少人的方法，希望重报轻受。第一是藏传的密法，第二就是堪舆风水正五行的方法。因为我们不正视自己历劫带来现世的业障和今世所做的因果。根本难于抵抗当灾害冲住来的时候，宁波车开示了几个在火马年要常做的方法。

　　宁波车是非常低调和实修的修行人，今年他们藏地的寺庙，一百多位僧众，用了15天时间，合力共修了10万遍大黑天祈请文和10万遍吉祥天母祈请文。入定和卜卦要在火马，我们最应该重点修持的几种法门，这是最传统最如法的方法。他第一件事就是吩咐我在年尾要先做好除障法。

　　藏密最懂除障的方法，不管红黄花白四派，白教四大八小等，都有除障法门，都是莲师的传承无分彼此。关键是有没有做。有些已开始做，有些接近年尾才做，多做无妨。

　　其实是用有我DNA或所谓有气的东西，如头发、指甲、穿过的衣服、硬币，假借成为我们的替身，通过多天的法会，将这些我们的业障随着这些东西送走。这是宁波车第一个开示。如果不懂又想参与可直接联络创古中心，现正预备年尾的除障法会，费用全免。

林国诚 - 赤马红羊 | 五里山
　　开始预备明年的流年运程和风水布局。大家最关注都必然是60年一个循环的赤马红羊。而上一个的丙午年正是文化大革命的开始，但其实要研究的最起码是要看上个下元九运的赤马红羊即180年之前。而我翻看历史是由540年的周期，再看到在南宋「荣斋随笔」和「丙丁龟鉴」追溯到汉朝。20多组赤马红羊对中国1600年的历史时局的影响。我和世德堂72局奇门李健麟老师，逐一研究每一个循环的特性。 　　其实丙午年同在
2025-12-23 02:00 HKT
五里山