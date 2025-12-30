林静 - 白铁蕴含的温度 | 红棉树下

深水埗DX设计馆素来致力推介本地创作，近日迎来「香港白铁．搂打」展览，由余兆枬（Naam Yu）策展，他毕业于理工大学设计学院，2024年创立品牌「搂打白铁」（Louud），更早于2020年透过赛马会「传．创」非遗计划，师承工艺大师俞国强，一心复兴这门渐被遗忘的白铁手艺。



Louud不止传承技艺，更提倡一种融入日常的美学态度。透过创新产品与互动工作坊，将冰冷刚硬的白铁，重新锻入现代生活的温度，邀请众人一同参与这场温柔的革新。



展场中，几件以人手一槌一打而成的白铁器具，静静诉说土地的故事。



「小矮椅」，这张每家每户几乎都曾拥有的矮凳，以实用朴实见称。展品取经典旧式胶椅为灵感，转化为独一无二的白铁版本，在金属的稳重中，坐见一份亲切。



「手纸盒」，以平行线条勾勒边角，打破传统白铁器具方正的框限。从刚硬的盒身中，拉出柔滑纸张，搭配传统双金钱通花纹样，仿佛现代与过往，在此轻轻交叠。



「吊灯」，自从「快靓正」的塑胶制品普及，许多手工艺逐渐褪入暗角。这盏以白铁重新诠释的街市常见胶灯，静静悬挂，宛如一个时代无声的对照－－在流光之间，映照出手作的厚度与时间的棱角。



展中还由人手打造的白铁花瓶、纸巾盒、首饰⋯⋯冷感铁质中蕴含香港人集体回忆的温度。



林静