Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 星岛「2026理财投资展望调查」 答题目赢BLACKPINK演唱会飞 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

踏入2026新一年，港人在财富管理与投资规划有何大计？星岛新闻集团由即日起至下月2日进行「2026年港人理财投资展望调查」，内容涵盖市民日常储蓄、资产配置、投资风险承受能力及投资部署等范畴，以了解港人在新一年的理财与投资策略。

　　为答谢大家支持，编辑部会在「2026年你有甚么致富大计？」题目，拣选具创意的答案，得奖者会获得以下丰富礼品︰

大   奖︰BLACKPINK香港演唱会门票2张，总值$5798，名额1个。

二   奖︰德国宝健康鲜磨胚芽米机，价值$3970，名额2个。

三   奖︰SMARTECH智能煮食锅，价值$1498，名额2个。

四   奖︰CASETiFY MagSafe充电器，价值$589，名额2个；或BRUNO手提蒸气挂烫机，价值$568，名额3个；或BLACKMORES抗氧保湿丸，价值$399，名额40个。

（以上礼品随机派发，不可挑选或更换。）

优异奖    ︰谭仔云南米线/谭仔三哥米线$50现金券，名额100个。

KellyChu
 

把握机会，即扫QR Code参加！
把握机会，即扫QR Code参加！
最Hit
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
8小時前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
7小時前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
15小時前
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
影视圈
6小時前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
8小時前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
11小時前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
6小時前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
9小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
19小時前
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
饮食
8小時前
更多文章
麦当劳App一连三天推出压轴优惠。
KellyChu - 麦当劳App推三大优惠陪你倒数 | Executive日记
2025年踏入尾声，麦当劳同大家齐齐倒数至大除夕，推出限定终极压轴优惠！由今日至31日，麦当劳App一连三天推出「指定超值早晨套餐减$5」及「指定超值套餐减$8」优惠，让大家均可以至抵价享受一系列美食，开心迎接新一年。 　　「指定超值早晨套餐减$5」优惠适用于大部分超值早晨套餐，例如猪柳蛋汉堡餐、火腿扒芝士包套餐、珍宝套餐、板烧鸡扭扭粉套餐等，全部均配脆薯饼，陪你享受醒晨good morni
2025-12-29 02:00 HKT
Executive日记