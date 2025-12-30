Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩儿 - 有爱，就有家！ | 侃侃儿谈

侃侃儿谈
侃侃儿谈
王佩儿
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　过去几周，我和同事们一直忙于支援大埔火灾的居民，得知他们正陆续安顿，心中倍感安慰。执笔之时，正值冬至，在这个「大过年」的日子里，不禁深深惦念宏福苑的街坊们……

　　回想灾难发生当日，眼见冲天大火无情吞噬无数家庭，煤气公司的义工们和全港市民一样，惟愿在不添乱之余，亦能为支援受灾居民出一分力。

　　于是——各司其职、分头行动：一方面主动联络安置灾民的社区中心询问需求，一方面利用自身的业务网络筹集物资、调动人手、安排运输……务求用最快的时间，将最短缺的日用品送到街坊们手上。

　　与此同时，当得知部分家庭获安置到房协旗下的过渡单位，我们的义工同事又马上出动，逐个房间修葺、清洁、刷油漆；一批批炉具亦同步抵达，检查、安装、调试、开气，全部即日完成！

　　然而，做完这一切，是否就足够？未来，我们还能做甚么？

　　在无数令人心碎的故事里，有这样一件事：居民黄先生在火灾发生时，不幸与他的爱犬失散。这只小狗陪伴他10多年，早已如同家庭一分子。于是此后的每一天，他都抱着「没有消息就是好消息」的念头，去到指定区域等一个希望；每当有狗只被救出的消息，都第一时间冲上前去查看了解。就这样，日日在失望与等待中反复煎熬。后来几经打听，最终还是没有等来好消息，心爱的狗仔未能幸免于难。

　　一个确切的消息，反而令黄先生「释怀」，他明白：现实如此，只能放手。但谁也无法预计，内心深处那道伤口要多久才能愈合。

　　失去一只宠物犬尚且如此难受，更何况痛失至亲！

　　重建一座家园，花费不了几多时间；但「重建」一颗心灵，却可能是一个漫长艰辛的过程。我在想，或许在不久的将来，我们能透过举办适当的活动，为经历伤痛的人们送去一些慰藉。

　　冬至，阳生。漫长黑夜过后，又是新的一天；很快又将迎来新的一年，相信大家都会继续为宏福苑的居民们送上诚挚祝福，并以实际行动支持他们走向前路。

　　人在，爱就在；有爱，就有家！

王佩儿

最Hit
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
8小時前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
7小時前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
15小時前
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
影视圈
6小時前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
8小時前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
11小時前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
6小時前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
9小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
19小時前
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
饮食
8小時前
更多文章
王佩儿 - 「她」的力量 | 侃侃儿谈
　　近日被亲朋好友和同事们问得最多的问题是「有何感想？」我明白，当他们见到我成为全运会的火炬手之一，又有幸被提名获颁授「行政长官社区服务奖状」，也希望用他们的方式和我共享喜悦。对我个人而言，这些无疑是人生中珍贵而难忘的时刻，但荣誉不止属于我自己，也确有许多心里话想借此机会与大家分享。 　　熟悉我的朋友都知道，工作之外，我是个敢于尝试之人，虽没有甚么特别的运动强项，但潜水、滑雪、网球……样样都
2025-11-28 02:00 HKT
侃侃儿谈