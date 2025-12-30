王佩儿 - 有爱，就有家！ | 侃侃儿谈

过去几周，我和同事们一直忙于支援大埔火灾的居民，得知他们正陆续安顿，心中倍感安慰。执笔之时，正值冬至，在这个「大过年」的日子里，不禁深深惦念宏福苑的街坊们……



回想灾难发生当日，眼见冲天大火无情吞噬无数家庭，煤气公司的义工们和全港市民一样，惟愿在不添乱之余，亦能为支援受灾居民出一分力。



于是——各司其职、分头行动：一方面主动联络安置灾民的社区中心询问需求，一方面利用自身的业务网络筹集物资、调动人手、安排运输……务求用最快的时间，将最短缺的日用品送到街坊们手上。



与此同时，当得知部分家庭获安置到房协旗下的过渡单位，我们的义工同事又马上出动，逐个房间修葺、清洁、刷油漆；一批批炉具亦同步抵达，检查、安装、调试、开气，全部即日完成！



然而，做完这一切，是否就足够？未来，我们还能做甚么？



在无数令人心碎的故事里，有这样一件事：居民黄先生在火灾发生时，不幸与他的爱犬失散。这只小狗陪伴他10多年，早已如同家庭一分子。于是此后的每一天，他都抱着「没有消息就是好消息」的念头，去到指定区域等一个希望；每当有狗只被救出的消息，都第一时间冲上前去查看了解。就这样，日日在失望与等待中反复煎熬。后来几经打听，最终还是没有等来好消息，心爱的狗仔未能幸免于难。



一个确切的消息，反而令黄先生「释怀」，他明白：现实如此，只能放手。但谁也无法预计，内心深处那道伤口要多久才能愈合。



失去一只宠物犬尚且如此难受，更何况痛失至亲！



重建一座家园，花费不了几多时间；但「重建」一颗心灵，却可能是一个漫长艰辛的过程。我在想，或许在不久的将来，我们能透过举办适当的活动，为经历伤痛的人们送去一些慰藉。



冬至，阳生。漫长黑夜过后，又是新的一天；很快又将迎来新的一年，相信大家都会继续为宏福苑的居民们送上诚挚祝福，并以实际行动支持他们走向前路。



人在，爱就在；有爱，就有家！



王佩儿