金泽培 - 使命不变 「培」伴前行 | 「培」伴前行

一年将尽，正好来个回顾和展望。



岁杪之际，公司的业务继续录得新发展。本月初，公司获特区政府邀请展开南港岛线（西段）详细规划及设计。香港以外，港铁负责营运的北京地铁17号线和深圳地铁13号线新路段，在过去一星期分别贯通投入运作；另外，由港铁附属公司Metro Trains Melbourne（MTM）负责营运的墨尔本地铁隧道亦在最近通车，项目被喻为墨尔本近40年来最大型基建。



每个项目的营运和启动，都是新里程，标志着公司团队的专业投入，亦是我们对城市服务的承诺。



港铁公司，就好像我们的铁路服务一样，前行不息。回看我在1990年代加入公司初时，香港本地的市区仅有3条地铁线。今天，港铁网络在香港连系18区，线路长271公里，车站数目更迈向第100个。作为香港土生土长的企业，公司的业务亦不断拓展，将香港品牌带到内地和外地城市。当下回想，我深感庆幸能与港铁团队并肩，参与香港内、外多项重要交通基建项目，贡献并见证城市蜕变。每次新线通车，列车驶出那一刻，总教我最难忘，即使经历过多次通车仪式，与乘客一同启程的喜悦，始终让我这个铁路人心情澎湃。



随着我过两天把行政总裁之职交棒予杨美珍女士，我作为港铁员工的30年历程亦将画上圆满句号。离开现有岗位纵有不舍，但我已准备好迎接新岗位－－港铁主席。我会与董事局协力，从策略的层面为港铁公司作出贡献，并维持公司良好管治。董事局历来是港铁强而有力的后盾，每位董事凭借其丰富而专业的知识和经验，为公司长远发展提供航向。未来，我能够与他们携手继续为公司、为香港作出贡献，我深感荣幸。



最后感谢各位读者过去一年支持。随着2025年步入尾声，此专栏亦暂告一段落。我有幸在此细说港铁的业务理念、工作点滴、铁路冷知识，也在书写时回想了不少往事。感恩在这趟旅途上遇上的每一位，为我的铁路岁月勾画一幕幕动人回忆。未来，我的角色改变但使命不变，我期待在新岗位上继续「培」伴大家前行！



金泽培