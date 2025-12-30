曾安业 - 2025年：香港精神 | 安业兴邦

走过2025年，香港仿佛翻过了一章浓墨重彩的篇页，当中有风雨如洗的惊心时刻，也有新局初展的昂然希望。城市在人与历史的双重推动下砥砺前行，让我们重新看见了香港的韧性、潜力，以及未来的方向。



过去一年，香港人名副其实「风雨同途」，屈指一数，天文台总共发出了14个热带气旋讯号，打破80年来纪录，而且是1964年以来首次同一年内打两次十号风球。而最震撼的一刻，莫过于超强台风「桦加沙」来袭，全港多区录得暴潮、塌树、山泥倾泻，香港仔一间酒店遭洪水破门而入，瞬间亦敲响了全港的防灾意识。



极端天气是全球气候变化的警号，但也正是这些挑战，让我们看到香港社会在灾难面前的秩序与勇气。特区政府的「超前部署」风暴讯息持续更新，以及「龙吸水」机械人等都令人眼目一新。可以说，这不仅是技术层面的防护，更是城市精神的展现：无论风雨多大，香港总能迅速复原，重新出发。



在种种挑战之间，香港也迎来重要里程碑。万众期待的启德体育园于今年3月正式启用，标志着香港体育娱乐文化新地标的诞生，开启了「盛事之都」新篇章。适逢香港今年首次成为第十五届全运会的主办城市之一，启德体育园作为主要比赛场地，成功确保比赛顺利高效完成，使这座超级基建与香港一同在国际舞台绽放光华。



事实上，启德体育园不负众望，开幕至今已举办了超过90场本地和国际活动，包括大型球赛及演唱会等，共接待逾700万人次，累计售票125万张，总收入近15亿元，不论销量或收入均位居全亚洲第一。而且本港酒店、零售与餐饮等行业同时受惠，多线增长，不难想像，启德体育园势成香港再次腾飞的新引擎。



2025年最令人心碎的一幕，是大埔宏福苑的五级大火。火势之猛烈、伤亡之惨重，让香港上下无不哀戚。但火光里，也照见香港最动人的力量：消防员逆火而上、市民通宵送物资、政府总动员赈灾、企业自发捐款送暖⋯⋯这场火让我们深深体会：城市的强大，不是没有灾难，而是在灾难后仍能彼此扶持、继续前行。



2026年共构更美好香港



第八届立法会选举有序顺利完成，就是证明。更难能可贵的是，在多重挑战下，今届选委会界别、功能界别和地方选区的投票率均大幅超越上届，这充分反映了广大市民对香港未来的信心和坚定。新一届立法会新面孔比例达4成，是政坛良性新陈代谢的表现，亦是「五光十色、广纳贤才」的真实写照。



冀盼新一届议会尽快投入运作，急市民所急，同心同德与政府处理灾后重建工作，并为香港经济民生发展共同努力，一起共构更美好香港、更动人的2026年。



曾安业