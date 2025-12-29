月理万机 - 理想员工居所 | 月理万机

我希望和大家分享一个好消息，由机场管理局发展、机场员工可以享用的居住空间——飞悦居，于12月16日正式开始试运，并已接待首批数十位住客入住。飞悦居旨在以合理的价格提供便利、舒适及优质的住宿选择。这个住宿项目至今已收到约300份申请，申请者主要为本地航空公司机舱服务员。飞悦居将提供约730间房，预计于2026年第三季全面投入使用。



我特别欣赏飞悦居周边环境的宜人与便利，生活配套齐全，交通方便。坐落于青衣路1号，从飞悦居往返机场只需约35分钟，与市区的连接同样四通八达；房间及公共空间均配备现代化设施；加上其邻近大型购物商场，有不同的购物与餐饮选择。更令人期待的是，从飞悦居步行约10分钟便可抵达青衣海滨长廊，适合员工在闲暇时跑步及散步；而喜欢大自然的员工，更可到附近的青衣自然径走走，欣赏城市的绿意与宁静。



此外，我们更借着举办多元化的活动，加强机场社区之间的互动与联系。圣诞节期间，机管局职员康乐会及机场员工会所精心安排了一系列活动，包括制作迷你圣诞树、圣诞花环、蜡烛工作坊，以及机场同业圣诞市集。在12月亦举办匹克球活动和网球比赛，让大家共享欢乐时光。展望来年，我们将举办更多丰富活动，包括社会服务、贺年活动及机管局周年聚餐等等，务求积极建设一个充满活力与关怀的机场社区。



机管局在机场营运及发展中积极履行环境、社会及管治责任，最近更获得业界肯定。在星岛新闻集团及香港理工大学主办的「ESG认证计划暨嘉许礼2025」中，机管局连续第二年获得多项奖项，当中的「ESG年度荣誉成就大奖」及「ESG卓越社会表现专业奖」，更进一步彰显我们在员工福利及社群支持方面的成果。



未来，我们将继续推动更多措施，让大家在工作与生活中找到最佳平衡，携手建设更美好的机场社区，支持香港国际机场的长远发展。



香港机场管理局

企业发展执行总监

何达

