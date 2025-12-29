李丞责 - 立春前除旧气 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士你好，我刚买了楼，预计1月中收楼。想趁入伙好好布置风水，请问来年甚么时候摆放最适合？旧居搬过来的物品有甚么要注意？

农历新年前收楼，正好赶上「除旧迎新」的最佳时机。新居入伙，气场的建立至关重要，我们讲究「天时、地利、人和」，选对时间布阵，往往能收事半功倍之效。明年丙午马年「立春」是在西历2月4日。在风水学上，立春才是真正的节气交界，所以一切的「洗邋遢」、大扫除工作，务必在立春前完成，以扫除旧气。



今年的打扫吉日，大家可以记下来：新历1月28、29、30、31日，以及2月1、3日。这几天都适合进行洒扫清理。至于具体的吉时选择以及打扫时的避忌，因篇幅所限，大家可参阅丞责的马年运程书《相马伯乐》，书中已有详细罗列。



至于摆放风水物品的吉日，建议在立春前后选取。运程书后附的全年小通胜，详细列出了每日宜忌，非常实用，建议大家可以多加利用，选一个与自己生肖不相冲的吉日进行布置。



关于旧物能否重用，有个大原则：「挡煞弃旧，招财更新」。凡是过去一年用来「挡煞」、「化病」的物品（例如安忍水、化煞铜钱），因为已经吸收了一整年的负能量，不能重用，建议更换新的。而「招财纳福」类的物品，虽然理论上可以重用，但仍建议配合流年更换。因为每年飞星方位的五行属性不同，所需的化解或催旺元素（如材质、颜色、意象）也不一样。例如某年财位需用土生金，下一年可能需用水生木，换上配合该流年的新物品，发挥的助力自然更大，也能令家居气象焕然一新。记得所有物品摆放前，最好用碌柚叶水擦拭净化。



