李丞责 - 立春前除旧气 | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责博士玄学信箱
李丞责
25分鐘前
生活 专栏
问：李博士你好，我刚买了楼，预计1月中收楼。想趁入伙好好布置风水，请问来年甚么时候摆放最适合？旧居搬过来的物品有甚么要注意？

　　农历新年前收楼，正好赶上「除旧迎新」的最佳时机。新居入伙，气场的建立至关重要，我们讲究「天时、地利、人和」，选对时间布阵，往往能收事半功倍之效。明年丙午马年「立春」是在西历2月4日。在风水学上，立春才是真正的节气交界，所以一切的「洗邋遢」、大扫除工作，务必在立春前完成，以扫除旧气。

　　今年的打扫吉日，大家可以记下来：新历1月28、29、30、31日，以及2月1、3日。这几天都适合进行洒扫清理。至于具体的吉时选择以及打扫时的避忌，因篇幅所限，大家可参阅丞责的马年运程书《相马伯乐》，书中已有详细罗列。

　　至于摆放风水物品的吉日，建议在立春前后选取。运程书后附的全年小通胜，详细列出了每日宜忌，非常实用，建议大家可以多加利用，选一个与自己生肖不相冲的吉日进行布置。

　　关于旧物能否重用，有个大原则：「挡煞弃旧，招财更新」。凡是过去一年用来「挡煞」、「化病」的物品（例如安忍水、化煞铜钱），因为已经吸收了一整年的负能量，不能重用，建议更换新的。而「招财纳福」类的物品，虽然理论上可以重用，但仍建议配合流年更换。因为每年飞星方位的五行属性不同，所需的化解或催旺元素（如材质、颜色、意象）也不一样。例如某年财位需用土生金，下一年可能需用水生木，换上配合该流年的新物品，发挥的助力自然更大，也能令家居气象焕然一新。记得所有物品摆放前，最好用碌柚叶水擦拭净化。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

李丞责 - 赤马红羊年 变动是转机 | 李丞责博士玄学信箱
&nbsp; &nbsp; 上期提到，赤马红羊年并非只有动荡与坏事，而是循环中的一个转换点。我们谈到若以佛学「无常」观之，变动正是转机的开始。既然环境的「生住坏空」无法避免，最重要的是我们如何在循环的不同时段，做正确的事。 &nbsp; &nbsp; 很多人说：「大炮一响，黄金万両。」其实这句话背后的意思不是鼓励投机，而是提醒大家：每个时代都有其对应的避险与机会资产。这就是顺着环境形势去走的
2025-12-22 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱