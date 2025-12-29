Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 麦当劳App推三大优惠陪你倒数 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
25分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

2025年踏入尾声，麦当劳同大家齐齐倒数至大除夕，推出限定终极压轴优惠！由今日至31日，麦当劳App一连三天推出「指定超值早晨套餐减$5」及「指定超值套餐减$8」优惠，让大家均可以至抵价享受一系列美食，开心迎接新一年。

　　「指定超值早晨套餐减$5」优惠适用于大部分超值早晨套餐，例如猪柳蛋汉堡餐、火腿扒芝士包套餐、珍宝套餐、板烧鸡扭扭粉套餐等，全部均配脆薯饼，陪你享受醒晨good morning。

　　至于上午11时后提供的「指定超值套餐减$8」，亦适用于多款大人细路至爱的超值套餐，无论系汉堡包、炸鸡或是安格斯粉丝，都有着数。

　　同时，麦当劳App更提供新一轮限时惊喜「$45四道菜套餐」，分别可选双层鱼柳包、板烧鸡腿包或巨无霸超值套餐，配搭脆香鸡翼（2件），为大家带来滋味大满足。记得把握机会，使用麦当劳App一连三天终极2025压轴优惠，齐齐以美食倒数至大除夕喇！

KellyChu

最Hit
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
7小時前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
10小時前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
9小時前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
16小時前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
12小時前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
8小時前
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
影视圈
6小時前
更多文章
景贤里建筑外观。
KellyChu - 景贤里活化为健康生活地标 设导赏团细味中西建筑特色 | Executive日记
　　香港虽是弹丸之地，却保留着不少独有的历史古迹，其中位于湾仔司徒拔道45号的景贤里建于1937年，是当年山顶罕见的华人住宅，建筑融合岭南风格与西方装饰艺术，别具气派。发展局已将景贤里纳入第6期「活化历史建筑伙伴计划」，现在公众更可报名导赏团参观和了解这座法定古迹。 　　景贤里由主楼、副楼、车库、廊屋、凉亭和游泳池组成，是一个规模宏大的复合式建筑群，内外装潢糅合中西特色，富丽堂皇，包括无线剧
25分鐘前
Executive日记