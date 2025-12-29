KellyChu - 麦当劳App推三大优惠陪你倒数 | Executive日记
2025年踏入尾声，麦当劳同大家齐齐倒数至大除夕，推出限定终极压轴优惠！由今日至31日，麦当劳App一连三天推出「指定超值早晨套餐减$5」及「指定超值套餐减$8」优惠，让大家均可以至抵价享受一系列美食，开心迎接新一年。
「指定超值早晨套餐减$5」优惠适用于大部分超值早晨套餐，例如猪柳蛋汉堡餐、火腿扒芝士包套餐、珍宝套餐、板烧鸡扭扭粉套餐等，全部均配脆薯饼，陪你享受醒晨good morning。
至于上午11时后提供的「指定超值套餐减$8」，亦适用于多款大人细路至爱的超值套餐，无论系汉堡包、炸鸡或是安格斯粉丝，都有着数。
同时，麦当劳App更提供新一轮限时惊喜「$45四道菜套餐」，分别可选双层鱼柳包、板烧鸡腿包或巨无霸超值套餐，配搭脆香鸡翼（2件），为大家带来滋味大满足。记得把握机会，使用麦当劳App一连三天终极2025压轴优惠，齐齐以美食倒数至大除夕喇！
