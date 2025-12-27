冯榕榕（Ruby） - 2026年代表颜色 | 榕榕细语

最近在自己的电台节目中认识了一位「品水师」，专门替人试水、拣水。乍听之下觉得有点夸张——水不就是无色无味，喝得入口就算了吗？但跟她聊久了，才发现原来水也有个性：有的入口圆滑，有的偏硬带棱角；矿物质不同，会带出轻微咸味或甘甜；连酸碱值的差别，都会影响喉头停留的时间和感受。原来在别人眼中的「都一样」，在专业的人眼里，细节可以放大到这么清楚。



今年Pantone宣布的2026年度代表色，就是一种很多人肉眼看来「都一样」的颜色——白色。PANTONE 11-4201 Cloud Dancer，是一种轻盈、带空气感的柔和白，不是冷冰冰的冷光白，也不是厚重的奶油色，而是介乎中间、干净但不刺眼的那一种。 Pantone形容它是一种可以让心情安静下来的白，好像在吵闹世界里，突然按下静音键，留一点空白给自己。



很多人以为白色就是「白」，顶多分冷暖调，但其实时装世界里的白，可以细分到极致。婚纱上的象牙白、医疗袍的纯白、冬季羽绒的粉雾白，甚至T-shirt洗了几次之后那种带一点灰的旧白，每一种都在布料、灯光、肤色旁边变成完全不同的效果。阳光下的白，比室内黄光下多了一层透明感；摄影棚里的打光，又会把白推向更理性、更冷静的感觉。设计师选错了白，整套Look就会由高级感变成病人服，差别往往只在那一点点色偏。



Pantone从2000年开始每年选出「Color of the Year」，由一班色彩专家观察全球时尚、设计、社会气氛，最后决定一只代表当下情绪的颜色，过往有Cerulean蓝、Classic Blue、到近年的Peach Fuzz等等。今年首次选出白色作为年度色，本身已经是一个讯号：在资讯爆炸、视觉被各种「大声」颜色占满的年代，大家开始渴望留白、简化、重新整顿生活。Cloud Dancer像是一张干净但不空洞的页面，叫我们停一停，想一下接下来要写甚么。



对时装人来说，Cloud Dancer不是一个「安全、不出错」的白，反而是一个非常考工夫的颜色。要令这种温柔白看起来高级，布料质感一定要好：挺身的棉布会令它变得利落，软身羊毛则会拉出一种云雾感；用在西装是另一种清爽，用在针织套装则变成舒服的居家时尚。再加上剪裁比例、皮肤肤色、妆容浓淡，Cloud Dancer可以由极简OL变成度假女孩。



回到一开始的品水师故事，其实都是同一个道理。我们对世界的感官要求，可以选择粗略，也可以选择精准。当你愿意为一杯水的口感停下来，为一抹白的冷暖、明度和质感认真分辨，你的世界就会变得更立体。哪怕是看似「同一款」的颜色，「一点点不一样」已经足以彻底改变整体观感。学懂对事物有要求、愿意执着于这些小小差别，其实就是在训练自己，活得更有质感。Cloud Dancer这种白，正好提醒我们：简单，不等于随便。



冯榕榕（Ruby）