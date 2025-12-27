Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - 2026年代表颜色 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　最近在自己的电台节目中认识了一位「品水师」，专门替人试水、拣水。乍听之下觉得有点夸张——水不就是无色无味，喝得入口就算了吗？但跟她聊久了，才发现原来水也有个性：有的入口圆滑，有的偏硬带棱角；矿物质不同，会带出轻微咸味或甘甜；连酸碱值的差别，都会影响喉头停留的时间和感受。原来在别人眼中的「都一样」，在专业的人眼里，细节可以放大到这么清楚。

　　今年Pantone宣布的2026年度代表色，就是一种很多人肉眼看来「都一样」的颜色——白色。PANTONE 11-4201 Cloud Dancer，是一种轻盈、带空气感的柔和白，不是冷冰冰的冷光白，也不是厚重的奶油色，而是介乎中间、干净但不刺眼的那一种。 Pantone形容它是一种可以让心情安静下来的白，好像在吵闹世界里，突然按下静音键，留一点空白给自己。

　　很多人以为白色就是「白」，顶多分冷暖调，但其实时装世界里的白，可以细分到极致。婚纱上的象牙白、医疗袍的纯白、冬季羽绒的粉雾白，甚至T-shirt洗了几次之后那种带一点灰的旧白，每一种都在布料、灯光、肤色旁边变成完全不同的效果。阳光下的白，比室内黄光下多了一层透明感；摄影棚里的打光，又会把白推向更理性、更冷静的感觉。设计师选错了白，整套Look就会由高级感变成病人服，差别往往只在那一点点色偏。

　　Pantone从2000年开始每年选出「Color of the Year」，由一班色彩专家观察全球时尚、设计、社会气氛，最后决定一只代表当下情绪的颜色，过往有Cerulean蓝、Classic Blue、到近年的Peach Fuzz等等。今年首次选出白色作为年度色，本身已经是一个讯号：在资讯爆炸、视觉被各种「大声」颜色占满的年代，大家开始渴望留白、简化、重新整顿生活。Cloud Dancer像是一张干净但不空洞的页面，叫我们停一停，想一下接下来要写甚么。

　　对时装人来说，Cloud Dancer不是一个「安全、不出错」的白，反而是一个非常考工夫的颜色。要令这种温柔白看起来高级，布料质感一定要好：挺身的棉布会令它变得利落，软身羊毛则会拉出一种云雾感；用在西装是另一种清爽，用在针织套装则变成舒服的居家时尚。再加上剪裁比例、皮肤肤色、妆容浓淡，Cloud Dancer可以由极简OL变成度假女孩。

　　回到一开始的品水师故事，其实都是同一个道理。我们对世界的感官要求，可以选择粗略，也可以选择精准。当你愿意为一杯水的口感停下来，为一抹白的冷暖、明度和质感认真分辨，你的世界就会变得更立体。哪怕是看似「同一款」的颜色，「一点点不一样」已经足以彻底改变整体观感。学懂对事物有要求、愿意执着于这些小小差别，其实就是在训练自己，活得更有质感。Cloud Dancer这种白，正好提醒我们：简单，不等于随便。

冯榕榕（Ruby）

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
11小時前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
17小時前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
14小時前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
6小時前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
9小時前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
11小時前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
16小時前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
7小時前
更多文章
冯榕榕（Ruby） - 又爱又恨的红色Dress Code | 榕榕细语
　　圣诞聚会季来临，令人又爱又恨的红色Dress Code无处不在从公司派对到家庭晚宴，总有那么几场要求「All Red」或「Pop of Red」。但如何避开俗气陷阱，让红色穿出2025秋冬的时尚轮廓？这次专栏拆解3个超实用技巧，让你在节庆中自信出场，既应景又高级。 圣诞红色：从30%点缀开始 　　别让红色霸占全身，控制在视觉比例的三成：七成用黑、灰或大地色做底，三成红色点亮焦点。这
2025-12-20 02:00 HKT
榕榕细语