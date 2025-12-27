李纯恩 - 东渡扶桑 | 好好过日子

朋友见到我在邮轮上拍的照片，问去哪里，我答：东渡扶桑。



从香港出发，要在海上航行两天两夜。出了公海之后风浪有点大，晚上睡在床上总觉得时不时有人扯你一把。在火车上睡觉也摇晃，但火车的摇晃有均匀的节奏感，可以催人入眠。海上行船，风浪起伏没有定律，刚要睡着就摇你一摇，便醒了。等到再次迷糊，又摇一摇，又醒了。一夜睡得乱七八糟，第二天起床魂魄七荤八素，半日没得精神，便觉得海上日子不好过了。



不由想，以前不似这样，比如那次去南极，船比今天这艘小得多，过德雷克海峡的时候颠簸得像钻进了洗衣机，晚上睡觉的时候舱房里所有的床和柜子都像就要散架子一样发出各种巨响，却也不一会就进入了梦乡。或许真是年纪大了喜欢安定的生活，海上漂泊，虽然船高十五层，宽大得犹如一个小镇，但始终摇晃不稳，日子过得不扎实。



东渡扶桑途中，联想到许多近代名人都有这种经历。1902年鲁迅到日本留学、1907年蒋介石到日本留学、1917年周恩来到日本留学、1920年张闻天到日本留学。孙中山从1895年到1911年多次跑到日本，借助外国势力搞革命。李大钊、陈独秀也都在日本读过书。诸如此类，可以数出一大堆，都是坐上了轮船，漂洋过海，东渡扶桑。



那时候他们坐的船一定没有我今天坐的这一艘这么巨大先进，但晚上在船舱里睡觉的时候，经过台湾海峡，风浪一样大，睡在床上，不管做着甚么梦，一定也是如此时不时像被人扯一把弄醒。这一点倒是很公平，不分甚么革命者和不革命者，再伟大的人，要晕也就晕了，要吐也就吐了。



李纯恩