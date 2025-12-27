谭纪豪 - 我们与恶的距离 | 无名指

电视上看到台北随机杀人案凶徒张文的父母下跪道歉，我心都碎了。加害者的家人其实也是受害者，儿子做出这样的恶行，父母能不痛心吗？如今张文死了，家人成为众矢之的，被「人肉」，被谩骂，连跪地道歉都被说成「作秀」。台剧《我们与恶的距离》里面说：「全天下没有一个爸爸妈妈，要花20年去养一个杀人犯。」但还是有人不卖帐，要为这笔血债找个活人埋单。



这桩悲剧不免让人想起11年前台北捷运随机杀人案，凶手郑捷被判处4个死刑及100多年有期徒刑，从案发到枪决历时两年，家人亦饱受压力。郑捷父母在案发后没即时现身，而选择在头七当天到案发的江子翠站献花道歉，郑父三度下跪磕头，哭着说道：「身为父母的我们教养他21年来，一定有我们所不知道的疏失，这个我们难咎其责。」他甚至呼吁法官判儿子死刑，「希望郑捷能够下辈子好好做人。」



郑捷事件后来被改编成电视剧《我们与恶的距离》，在法理、体制、道德等多方面切入案件，引起了广泛讨论。剧中为杀人犯辩护的律师王赦说：「如果我们想办法找到犯案动机，找到真相，是不是能预防下一次事件的发生？」可惜自郑捷案并非同类事件的最后一桩，2024年台中捷运随机伤人事件，凶徒刻意选择在10年前郑捷犯案的同一日行动；而张文上周犯案前，亦曾多次上网搜寻郑捷的资料⋯⋯



我们与恶的距离有多近？随机伤人事件只是整个过程的爆发点，怎样的社会和家庭环境把一个人推向绝路，线上线下的舆论又造成几多伤害，都值得深思。（IG︰@tamkeiho）



资深唱片人兼乐迷

谭纪豪