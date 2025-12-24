Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈紫敏 - 认识水果之旅 | 营爆生活

陈紫敏
2小時前
生活 专栏
    假期将近，一如以往是旅行的季节。旅行除了是一个「节目」或用作观光、探亲、「充电」或「放电」，还可以从游途中获得不同知识（特别是对于小朋友）。行程中「食」的部分占据了其一的重点，而买水果亦必在旅行的时间表内。

    抵达台湾街道旁的水果店，满载台湾特产，包括柑、火龙果、梨、热情果、莲雾以及释迦。释迦，香港人称为「番鬼荔枝」，多出产于台湾，外表是绿色，软身代表「适时食用」，果实软熟度为可轻易「用手剥开一半」，一片片乳白色的果肉内藏不作食用的黑色种籽。一个约重155克的释迦七成重量是水份，糖质约36克，约相等于3份小型水果（如柑、奇异果）或一个中型芒果。不要因为其「酸酸哋」的味道误以为「不含糖」，其实大部分水果都必含糖份，属于其天然的一部分。不少「忌糖人士」担心水果中的糖份影响健康，只要将一个释迦（即3份水果）分两至三次食（如需独食，可放雪柜），或与1-2人分享，即时解决「一个释迦7茶匙糖」的想法。除作水果食用，可将释迦果肉去籽作奶昔或放入甜品食谱中。另一重点是一个释迦虽含有约7茶匙糖的糖质，但同时含有丰富营养价值（是糖没有的），当中包括维他命C约56毫克、膳食纤维素7克、矿物质钾（383毫克）及少量蛋白质、钙质、铁质、𬭸质、镁质等。「Fruit is better than candy」来自一位3-4岁的小朋友口中，营养及旅行（当然包埋香港本地郊外游）真系需要从「细」开始栽种。

美国注册营养师
香港营养师协会正式会员
陈紫敏

