李居明 - 马年风水展 12月28日隆重开幕 | 李居明大师会客室

在2026「赤马红羊」的第一年，十二生肖和运程排名有个有趣的现象，本是带头的老鼠垫了底，而排尾位的猪，则会是运气最好的冠军！



至于其他生肖的运程，我会陆陆续续在专栏中论述，但如果心急想一览无遗的话，我的《马年运程》就在这星期日，即12月28日出版，大家可以买来作为明年全年的进退参考。



一年一度的风水暨斑彩展正式在本周日开幕，欢迎金粉会会员及我的铁粉到场见证和参观。从周日早上十时起是铁粉专场，下午三时正开始则是《潮爆开运王》金粉会签名加持专场，希望能见到你！



香港，以至全世界的人们都很需要温暖的「春天」来临！尤其九运初至，人们都惘惘然，不知道以后的日子会怎样的时候，我希望通过运程书的出版为大家带来「春天」，意思是给予大家鼓励，而且特别制作了一个「春」字吉祥物，寓意「春到人间」！作为术家，我时时刻刻都有这种心怀，有很多事情，好与坏只在乎你从哪个角度去看而已！



《粤剧特朗普4.0》以贺岁的姿态于沙田大会堂作四度公映，加入了「高市早苗」！「侵侵大战街市草苗」，请来了「扮嘢天后」江欣燕跨界演出，会令观众由头笑到尾，绝无冷场，将于本周日起公开发售！



大家可在商台的《潮爆开运王》听到十二生肖运程之外，我亦会在1月3日及10日，一连两周六的下午三时在新城电台由家燕姐主持的《开心大派对》出现，想知道马年大运的朋友敬请准时收听！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明