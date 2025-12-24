Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 圣诞快乐 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　上海人现在过圣诞节的热情非常高涨，这些日子以来，网上天天有上海圣诞气氛的照片和视频，从外滩到南京西路再到武康路，东南西北，到处都见圣诞装饰和圣诞市集，到了晚上更是火树银花，新天地里人来人往，璀璨的灯光下真有普天同庆的热闹，看了令人高兴。

　　上海人跟香港人一样，大多数人过圣诞都无关宗教，就是热热闹闹过个节。圣诞节是气氛营造得特别好的节日，一个多月前就开始装饰搞气氛，这也是各大商场显实力的时候，香港各大商场的圣诞布置每年都有新意思，像太古广场、置地广场这类一线商场更是年年都像搭出一台热闹欢乐的戏来。上海的商场也很下本，两星期前住在上海静安香格里拉酒店，旁边的嘉里中心搭出了巨大的旋转圣诞树，旁边则是非常热闹的圣诞集市。大商场里还特地从欧洲请来乐队演奏，逛商场有现场圣诞音乐陪伴，钱也花得很愉快。

　　旅居外国的朋友在网上见到上海的圣诞节这么热闹，说前些年不是说不提倡过洋节吗？我说过洋节刺激经济，老百姓花高兴钱，气氛又与国际接轨，普天同庆多好，只有死脑筋的人才想不通这些。死脑筋的人甚么时候都是死脑筋，理不得那么多，毕竟人和人的活法不一样。

　　一年容易，明天又到圣诞节。圣诞一过，新年就在眼前。在此祝你节日快乐，新年安康，喜乐开心！

李纯恩

最Hit
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
17小時前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
11小時前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
8小時前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
11小時前
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
生活百科
10小時前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
12小時前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
11小時前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
12小時前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
16小時前
买楼收租属不智投资｜曾智华
买楼收租属不智投资｜曾智华
投资理财
17小時前
更多文章
李纯恩 - 那个年代 | 好好过日子
　　跟小朋友们聊天，他们问我为甚么那么多人都将一九八零年代称为香港的黄金时代？我说因为那时候我们都年轻，香港也年轻。 　　那时候人和城市一样，生机勃勃，总有着一股向上的动力，很少为明天担忧。经济欣欣向荣当然是一个主要原因，打工仔年年加工资是指定动作，付了首期买了楼，第一年供得有点辛苦，但不怕，明年加了人工就会轻松一点，后年就会更轻松。日常生活的改善也作如是观。 　　那时候人都勤奋，目标
2025-12-23 02:00 HKT
好好过日子