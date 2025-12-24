李纯恩 - 圣诞快乐 | 好好过日子

上海人现在过圣诞节的热情非常高涨，这些日子以来，网上天天有上海圣诞气氛的照片和视频，从外滩到南京西路再到武康路，东南西北，到处都见圣诞装饰和圣诞市集，到了晚上更是火树银花，新天地里人来人往，璀璨的灯光下真有普天同庆的热闹，看了令人高兴。



上海人跟香港人一样，大多数人过圣诞都无关宗教，就是热热闹闹过个节。圣诞节是气氛营造得特别好的节日，一个多月前就开始装饰搞气氛，这也是各大商场显实力的时候，香港各大商场的圣诞布置每年都有新意思，像太古广场、置地广场这类一线商场更是年年都像搭出一台热闹欢乐的戏来。上海的商场也很下本，两星期前住在上海静安香格里拉酒店，旁边的嘉里中心搭出了巨大的旋转圣诞树，旁边则是非常热闹的圣诞集市。大商场里还特地从欧洲请来乐队演奏，逛商场有现场圣诞音乐陪伴，钱也花得很愉快。



旅居外国的朋友在网上见到上海的圣诞节这么热闹，说前些年不是说不提倡过洋节吗？我说过洋节刺激经济，老百姓花高兴钱，气氛又与国际接轨，普天同庆多好，只有死脑筋的人才想不通这些。死脑筋的人甚么时候都是死脑筋，理不得那么多，毕竟人和人的活法不一样。



一年容易，明天又到圣诞节。圣诞一过，新年就在眼前。在此祝你节日快乐，新年安康，喜乐开心！



李纯恩