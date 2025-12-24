小董 - 饥饿会咬人 | 轻松养生

古时，人民因贫穷而饿死的大有人在，跟现代世界很不同！电视剧有明朝人来到2025年可以随遇而安，小董幻想假如真有此穿越时空的情况，那么这些古代人假如看到我们一班年轻女性每天为减肥而「绝食」，肯定百思不得其解！



古老医书上记载着一个病症：饥饿症，是近年医书上少有看见的一章！现实生活中，我知道小朋友肚饿会哭闹不停，也可能会咬人，这只是宣泄的一种方式。真正的饥饿症在行医这些年的确在临床上遇过，但不多，可能是因为患了此症的病人连这是一个病态也不知道，便不会为此而去求医哩！



饥饿症，症见经常饥饿能食，一见食物便心慌气又急，燥热大汗，突发强烈的进食感，并需立即进食。小董曾经亲眼目睹一个朋友14岁儿子饥饿症发作时的情况，他完全不顾身旁所有的一切，目光焦点都集中在面前的食物，也不会理会有没有客人在应有的礼仪，手和筷子并用，把面前的东西都放进嘴里去！（绝对不因家教或礼貌出问题！故必须鉴别诊断。）他有一种近乎像「撞邪」的表现，家人见状尝试阻止并伸手把他面前的食物移开，却出乎我意料之外，被狠狠地咬了一口。这举动正正就是患上了「饥饿症」。只要他吃饱了后，症状会自然消失。但稍后又会重复发作，致体重增加，但经常疲累、自觉全身乏力，给人一种懒洋洋的感觉，皆因这种病人只对「吃」有反应！



另一类的饥饿症，就是患病的人总是感到饥饿，需要不停地吃东西的一种病症，饥饿症实质上是一种精神心理性疾病，它是由「恐胖症」而造成的结果。患了饥饿症之后，出现许多精神性和心理性症状，饥饿症患者由于都有「恐胖症」，给治疗造成了困难。他们虽然吃了很多，为了不发胖，食后又千方百计想法去掉。「办公室饥饿症」，是平时在办公室上班的时候随时都感觉到自己饥饿，因此嘴里就不停的咀嚼着食物，这样不知不觉中慢慢变胖。不要过于节食，以免发生精神性嗜食症。若身体发胖过快，可加强体育锻炼，或加大劳动量，这样，既可增强体质，又可减轻体重。必要时还可使用中西药物进行减肥治疗。



中医角度看，这是胃热气虚的表现，假如读者们发现身边有这等类人，先别急着看医师，可试服古书上建议的方剂10天，看看有没有改善：知母12克、生石膏30克、甘草10克、白米12克、太极人参片6克。上方加水500毫升煮至米熟，去渣取药液，每日分2次温服。



学贯中西的大爱中医师博士

小董