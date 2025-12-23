Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚 - 赤马红羊 | 五里山

林国诚
1小時前
生活 专栏
　　开始预备明年的流年运程和风水布局。大家最关注都必然是60年一个循环的赤马红羊。而上一个的丙午年正是文化大革命的开始，但其实要研究的最起码是要看上个下元九运的赤马红羊即180年之前。而我翻看历史是由540年的周期，再看到在南宋「荣斋随笔」和「丙丁龟鉴」追溯到汉朝。20多组赤马红羊对中国1600年的历史时局的影响。我和世德堂72局奇门李健麟老师，逐一研究每一个循环的特性。

　　其实丙午年同在全世界出现。即是每一个人在地球都会被丙午火所影响。大家很担心，原因是丙午天干地支都属于火，非常分明，绝不含糊。而且在离火九运，火性确实厉害。虽然时辰未到，其气已先到。所以特别是命理忌火的人会多少有一定影响。全球的比例也不少。所以担心是不无道理。个人运程未说，最有效是通过风水布局是可以减少对我们的威胁。明年大家一定要做好家居的防备措施。

　　虽然丙午是明年的岁次，其实细分不同的地方，是绝对有不同的效果，所以每个地方都会有不同的影响。单从看60年的周期完全不足够。细察540年的长周期就会有所体会。1786年到1846年当时东半球中国正是清乾隆盛世，但已经见顶开始回落，反看地球的180度背面正是美国，当时是建国后10年在底谷快速上升。到1846年从另一个红羊周期东方中国进入两次鸦片战争，最后割地赔款。正是西升东降在进行。

　　经过180年后，如钟摆一样趋势从东降西升，在1966年后开始变为东升西降。到了2026年进入了另一个赤马红羊的中周期，东方已进入继续上升的另一个周期，根据历史东升自会西降，亦即是地球的正反面。所以我们有幸会见到真正东升的向上发展。

林国诚

