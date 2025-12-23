嘉洛 - 《唉，好欢乐》：圣诞节日本该如此…… | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　跟以往港产贺岁电影一样，荷李活圣诞档期片种要求热闹、温馨、感人为先。片商、串流平台从不放过这档期，今年暂占优的是Prime Video的《唉，好欢乐》（Oh. What. Fun.），女星米雪菲花演的母亲辛苦筹备庆祝节目，却受到家人忽视，愤而出走，最终成就了一次有趣的人为家庭团聚，影片尽管评价不高，却是串流本台近期收视之冠。

　　影片开头独白已交代主题：为甚么所有圣诞电影都是以男性主题，女性成为被放在一旁陪衬功效。作为家庭圣诞节聚会，妈妈永远是这节日重点驱动引擎，最长远的统筹安排、最少睡眠时间、最多工作量，换来的是家人认为理所当然，跟邻居就礼物、屋外装饰的暗中较劲，这种种不断添加的压力，最后情绪崩溃一刹那，离家出走已是最低消费，至少让大家感受一下短暂失去自己的重要性。

　　《唉，好欢乐》作为圣诞电影，似是没有传统狄更斯式《圣诞述异》那种反思与领悟，以往圣诞精神战胜一切，主角改变了自己从而关爱四周的人，但本片从另一个角度进行追踪改进，改变是家人重视妈妈在圣诞节中的付出，一年后他们举家到欧洲滑雪去庆祝，正是一个双赢处理方法，也凸显相互尊重。影片值得一看之处，正是它让每个人有了发声机会，让被漠视者有机会被看见，更重要是他们是家人，永远包容及不会讨厌自己的群体。《唉，好欢乐》借鉴了圣诞电影的元素，成功走出了一条属于自己的另类道路。

