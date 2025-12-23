金泽培 - 以人为本 连系未来 | 「培」伴前行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培
1小時前
2025年将踏入尾声，这一年于我别具意义。尚有个多星期，我便会卸任港铁行政总裁一职。近日，人力资源团队安排了一场简单而温馨的聚会，让我与不同部门同事拍照相聚话别。出席的许多是共事多年的战友，当中有同期一起拼搏的各路精英，也有我见证他们从职场新丁蜕变成为独当一面的后起之秀，年轻的生力军同事也不少。

　　难得的聚会，让我回望30年的港铁岁月，期间辗转任职不同岗位，经历不同铁路线开通。机场快线是我当年首个参与的新铁路项目，作为香港的「门面」，机场快线是海外旅客抵港后的主要公共交通，通车前不免倍感压力。最终在前辈带领下，凭团队互相配合，集合众人之力，机场快线终在国际镁光灯下顺利开通。铁路营运涉及多方协调，独力难行、齐心则事成于我有深刻的体会。

　　此后我参与不少公司项目，有幸获得机会得以成长，于公司业务参与涉猎日深，亦开始接触管理工作。我一直将传承企业文化与专业视为使命，我视人才为公司最大的资产，培育及留住人才是所有管理人员的目标。

　　公司每年有两个活动是我热切期待的，包括「铁路人 铁路心」义工队周年聚会和表扬长期服务及杰出贡献同事的年度典礼。我们向热心参与义工活动，以及服务公司20年、30年甚至40年的同事表达谢意。同事们聚首一堂，更是凝聚力的象征，意义更大。

　　港铁的业务涵盖铁路建造和营运，社区和物业发展及管理，以至跨境与海外合作等。多元领域背后，人才正是支撑公司持续发展的基石。我衷心感谢每一位同事的专业精神，全情投入服务香港。

金泽培

