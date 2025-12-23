KellyChu - 星岛「2026理财投资展望调查」 答题目赢BLACKPINK演唱会飞 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛「2026理财投资展望调查」 答题目赢BLACKPINK演唱会飞

KellyChu
1小時前
踏入2026新一年，港人在财富管理与投资规划有何大计？星岛新闻集团由即日起至下月2日进行「2026年港人理财投资展望调查」，内容涵盖市民日常储蓄、资产配置、投资风险承受能力及投资部署等范畴，以了解港人在新一年的理财与投资策略。

　　为答谢大家支持，编辑部会在「2026年你有甚么致富大计？」题目，拣选具创意的答案，得奖者会获得以下丰富礼品︰

大   奖︰BLACKPINK香港演唱会门票2张，总值$5798，名额1个。

二   奖︰德国宝健康鲜磨胚芽米机，价值$3970，名额2个。

三   奖︰SMARTECH智能煮食锅，价值$1498，名额2个。

四   奖︰CASETiFY MagSafe充电器，价值$589，名额2个；或BRUNO手提蒸气挂烫机，价值$568，名额3个；或BLACKMORES抗氧保湿丸，价值$399，名额40个。

（以上礼品随机派发，不可挑选或更换。）

优异奖    ︰谭仔云南米线/谭仔三哥米线$50现金券，名额100个。

KellyChu
 

把握机会，即扫QR Code参加！
把握机会，即扫QR Code参加！
CITIZEN Eco-Drive光动能手表系李嘉诚嘅心头好。
KellyChu - 美警揭CITIZEN手表成童党头号目标 | Executive日记
　　就快到圣诞，美国一早开始购物旺季，同时亦令贼人有机可乘。当地警方发现，童党唔再专盯劳力士，头号猎物反而转为日本品牌CITIZEN（星辰表）。呢款大众手表，其实亦系长和系创办人李嘉诚嘅心头好。诚哥经常戴一只约400美元嘅CITIZEN Eco-Drive光动能手表；虽然唔系传统名表，但佢认为，CITIZEN光动能设计免换电，且坚固耐用，打波游水都唔使「就住」，极度实用。 　　值得一提系，劳
1小時前
Executive日记