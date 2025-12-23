李纯恩 - 那个年代 | 好好过日子

跟小朋友们聊天，他们问我为甚么那么多人都将一九八零年代称为香港的黄金时代？我说因为那时候我们都年轻，香港也年轻。



那时候人和城市一样，生机勃勃，总有着一股向上的动力，很少为明天担忧。经济欣欣向荣当然是一个主要原因，打工仔年年加工资是指定动作，付了首期买了楼，第一年供得有点辛苦，但不怕，明年加了人工就会轻松一点，后年就会更轻松。日常生活的改善也作如是观。



那时候人都勤奋，目标也清晰，知道凭着努力总可以过上好日子。只要你肯做，各行各业都好像前程似锦，机遇处处，做甚么都有出头之日。那时候没有这样那样的公共资助，想要活得好，只有靠自己。事实证明，今天能过上好日子的香港人，绝大部分都是靠着自己的努力，从八十年代走过来的。回首前尘，胼手胝足的日子是辛苦，但为今天的生活打下了实在的基础。那时候也不怕辛苦，因为有希望，知道辛苦有回报。



那是一个自由奔放的时代，也是一个实干得来又不缺天马行空的年代，没有高调的口号，没有宏大的叙事，人人努力上进把日子过好了，大环境自然也就蒸蒸日上。这就是香港的八十年代概况，其中有许多可以跟小朋友讲的具体故事，故事里，少不了你我他年轻的身影。



李纯恩