曾安业 - 2025年世界像暴风 | 安业兴邦

曾安业
1小時前
生活 专栏
2025年进入尾声，回望全年，世界像一部同时播放数十条新闻推送的手机萤幕，永不停歇。美国政局翻涌、欧洲与中东战火未息、人工智能迭变、极端天气越演越烈，这一年的国际局势犹如风暴交错的海图，令人难以捉摸又隐约看到一条大脉络：世界正变得更快，香港要站稳，必须看懂这些浪潮从何而来。

　　自今年2月美国大选后，国际市场注视的，已不是谁胜出，而是美国政治如何搅动世界。关税战、贸易战、反移民、右翼崛起，连顶尖学府哈佛大学亦卷入漩涡，还有美乌元首白宫骂战⋯⋯这些新闻震撼全球视野，却反映一个更深的现实——美国外交和经济政策已进入高度情绪化与不确定时代。这提醒我们，在风云变幻的年代，香港不能再「被动等待世界稳定」，而要尽快寻找自己的稳定来源。

　　在欧洲和中东，战火与停火持续轮替。俄乌前线反复，地缘政治未稳；以哈的停火协议像沙上城堡，潮水一冲就碎。全球供应链不再单靠「效率」定义，而是以安全、友岸、多元为最高原则。对香港而言，这意味着一个新的功能浮现——亚洲与全球之间的风险中转站。香港企业若能协助跨国企业在亚洲重新部署、在粤港澳大湾区落脚，以法律、金融、专业服务作枢纽，就能在全球重新排序中，找到自己的新位置。

　　2025年人工智能竞赛进入临界速度，AI语言模型、图像生成、自治机械人、AI生产线等全面直飙。AI已不单止是科技话题，而是经济、教育、劳动力，甚至城市治理的核心议题。AI在香港的最大冲击不是「会否夺走工作」，而是「会否放大差距」。掌握新技术的企业与人才将跑得更快，而未能适应的人则担心被时代抛下。这提醒香港两件事：其一是教育要变，技能要变；其二是政策要更快，否则城市节奏会被世界甩开。科技不是敌人，但落后才是。

香港必须「变得独特」

　　2025年亦是天灾沉重的一年。东南亚洪灾、欧洲热浪、北美林火，全球极端天气的频率与破坏力再次刷新认知。其中，今年初洛杉矶世纪山火造成数十人死亡，1800余栋建筑化为灰烬，被浓烟染成血红色的惊异天色下，15万人逃离家园的仓惶脚步与失控的火线交织成一幅末日图景。极端天气时代，安全不是抽象概念，而是与民生最相关的基础工程。

　　国际大事像风暴，但香港不能怕风，而要学会在风中找到方向。当世界越不确定，香港越需要制度确定：金融制度、营商预期、城市安全，都必须更清晰、更透明。

　　当世界越碎片化，香港越要增加自身不可替代性，专业服务、金融中介、大湾区角色——香港必须「变得独特」，才可在全球新格局中继续站稳和迈前。

曾安业

