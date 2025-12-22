李纯恩 - 小确幸 | 好好过日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
3小時前
生活 专栏
　　村上春树发明了「小确幸」这个名词，许多朋友都觉得很受用。

　　生活中大风大浪的时候不多，日子不过都是由些鸡零狗碎的事情组成，所谓「小确幸」，也就是在鸡零狗碎中发掘出来的愉悦，比如喝到了一杯满意的咖啡，一本找了很久的书突然出现在眼前，吃炸酱面的时候嚼到了一小块丰腴的肥肉丁，盛夏有白兰花的香气飘进屋来，冬天想看雪的时候天上飘起了雪花。诸如此类，细细碎碎，却又能令人心中一甜。

　　这些闲情逸趣，都是要有闲心才享受得到的。闲心这东西用钱买不到，只有自己培养。一个人若能有闲心来体会小确幸，那也是一种福气。正像大和尚的禅诗所云：「春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。」没有闲事牵挂，心就闲静了，春花秋月凉风白雪，一年四季都找得到令人愉悦的小确幸。

　　话虽如此，但要真正做到让心闲下来却不容易。那就闲得多少闲多少，闲得一时闲一时。心闲了人放松，才会得留意途中风景，看到风景里的细节妙处，享受细细碎碎的「小确幸」。用这样的态度对待生活，就像英国作家毛姆说的那样：「一个人能观察落叶、鲜花，从细微处欣赏一切，那么生活就不能把他怎么样。」

　　会享受「小确幸」的人，多数有情趣，有情趣的人，生活不会太差。

李纯恩

