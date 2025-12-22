李梦 - 飘洋过海去找你 | 在岛上读书

情窦初开的年纪，爱听李宗盛的《飘洋过海来看你》，想像爱情恒久、恋人执着，为爱跨越山海情比金坚。近来翻读《雾野回声》（A Ghost in the Throat），在书中两位女性跨越山海相遇的故事里，同样见到绵远悠长的情谊，虽未谋面，心向往之。



爱尔兰作家尼格莉弗（Doireann Ni Ghriofa）的《雾野回声》简体中文版书封，用了淡紫色，忧伤的，像秋日午后雨后雾蒙蒙的天，忧伤暧昧。诚如她在书中讲述的她和她的故事，远隔300多年时空，却经历相似，被痛楚与苦闷裹缠，没有出口。



作者用第一人称讲述，书中的她是一位忙碌的家庭主妇，为丈夫，为孩子，为这个家，却独独忘记了自己。日复一日的重复劳作中，她越来越觉得焦虑不安，试图抓住些甚么，却总是无所依凭。当一桩事故突如其来，沉浸在悲伤情绪中的她碰巧读到18世纪女诗人艾琳·杜布的悼诗，被深深触动，再探索，却发觉诗作闻名于外，诗人生平故事却寥寥少人知。于是，她向前追溯，打捞另一位女性的沉默往事，并在这逆流而上的旅途中，重又找回自己。



被抹去的重新被发现；晦暗的，再次被点亮。这是她与她的故事，也是女性的坚强之书，勇敢之书。



李梦