张诺 - 针线织就的芭蕾童话 | 任意行

当柴可夫斯基的《胡桃夹子》乐章再度于香港文化中心响起，舞台上翩然起舞的，不只是经典童话的精灵与王子。



香港芭蕾舞团加入本土元素的圣诞传统，历经五载淬炼，已悄然织入这座城市的独特纹理。今年，最令人会心微笑的亮点，无疑是那对活现舞台的熊猫双胞胎「加加」与「得得」。然而，舞台上每一秒的灵动可爱，皆是台下无数昼夜，以匠心与巧思编织的魔法。



走进舞团那隐身于工厦的「魔法衣橱」，这里没有魔杖，只有一针一线的虔诚。服装总监庄惠玲与团队，为让熊猫「活」起来，亲赴海洋公园观察本尊：姐姐「加加」的毛发蓬松，弟弟「得得」的较顺滑；一个是凤眼，一个是圆眸。他们甚至将园方用以区分的天然葡萄染料「胎记」，也细腻复制於戏服背脊。更绝妙的是，连大熊猫演化出的「伪拇指」特征，也于手套上精巧呈现。这些显微镜下的真实，正是舞台幻觉得以成立的基石。



然而，艺术的真实，终须服膺于芭蕾的律动。如何让小舞者顶着圆滚身形，仍能轻盈翻腾？团队给出了充满智慧的解答：将熊猫头设计为可露出脸庞的帽子，身体是便于活动与清洗的连身衣，而那画龙点睛的圆润肚腩，则化作可拆卸的立体装置。于是，生物特征、童话想像与人体工学，在此完美融合，成就了既萌趣可爱又毫不阻碍舞步的艺术造像。



这300套舞衣，每一件都是流动的雕塑，承载着将香港故事缝进经典叙事的野心。从最初沙漠中发现不朽的奥西里斯，到今天工厦里为熊猫注入灵魂的巧手，人类对「转化」与「留存」的渴望何其相似。



舞台光鲜刹那的背后，是无数双沉默的手，以极致的专注将棉线、布料与想像，缝合成一个可信的梦。这或许是《胡桃夹子》给予香港最珍贵的礼物：让我们看见，何谓以当代的匠心，守护永恒的童真。



张诺