李丞责 - 赤马红羊年 变动是转机 | 李丞责博士玄学信箱
上期提到，赤马红羊年并非只有动荡与坏事，而是循环中的一个转换点。我们谈到若以佛学「无常」观之，变动正是转机的开始。既然环境的「生住坏空」无法避免，最重要的是我们如何在循环的不同时段，做正确的事。
很多人说：「大炮一响，黄金万両。」其实这句话背后的意思不是鼓励投机，而是提醒大家：每个时代都有其对应的避险与机会资产。这就是顺着环境形势去走的智慧，而非逆线而行。在赤马红羊这种火旺之年，市场情绪容易波动，这时盲目进取的风险极高。
举例来说，当大环境进入收缩、整固的阶段，盲目扩张或追求高回报的冒险未必适宜。此时反而应以「守」代「攻」，将重点回归到资产的安全性与保值能力。懂得「留得青山在」，才能在风暴过后、局势明朗时，有足够的弹药把握入市良机。
即便是在所谓的「逆市」，一样有旺的生意。经济不景气时，人们或许买不起奢侈品，但「口红效应」告诉我们，廉价的娱乐、疗愈身心的服务、维修旧物的行业，甚至是大众餐饮，往往反而客似云来。正如疫症过后，健康与科技行业便迎来爆发。懂得观察大势，你就能在别人恐惧时找到立足之地。
面对未来的两年，与其惊慌，不如厚植实力。在本年度的运程书中，我特别附送了一张「伯乐大畜贵人符咭」。2026年得易经「山天大畜」卦，寓意极深。在动荡之年，这张符咭随身携带，除了发挥灵动作用，更是一个时刻的提醒：大畜之意，在于「厚积而薄发」。即使你自觉才华出众，在时局未明时，也应如龙潜深渊，静待时机、储备资源、培养长远价值。只要耐得住寂寞，做好准备，当时机成熟，伯乐自然会出现，届时便可一展所长，乘风而起。
著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责