冯榕榕（Ruby） - 又爱又恨的红色Dress Code | 榕榕细语

圣诞聚会季来临，令人又爱又恨的红色Dress Code无处不在从公司派对到家庭晚宴，总有那么几场要求「All Red」或「Pop of Red」。但如何避开俗气陷阱，让红色穿出2025秋冬的时尚轮廓？这次专栏拆解3个超实用技巧，让你在节庆中自信出场，既应景又高级。



圣诞红色：从30%点缀开始



别让红色霸占全身，控制在视觉比例的三成：七成用黑、灰或大地色做底，三成红色点亮焦点。这样不仅安全，还能营造层次感，例如一件黑色小黑裙加红色围巾与红鞋，三点呼应瞬间拉出节奏，避免单调。



圣诞派对上，这招让你看起来精致而不张扬，气质自动升级。



红配驼灰白：圣诞安全配色法



红色遇上驼色、灰色或白色，是秋冬圣诞最稳的组合。驼色大衣披红针织，欧风温柔尽显；灰色西装裤搭红上衣，知性派对感满分；白毛衣配红裙，干净留白衬托红色澄澈，完美适合烛光晚宴。这些低饱和配搭，让亚洲肤色更显白皙，圣诞红变身日常高级色。



配件红色：无痛升级派对Look



新手从配件入门：红色丝绒蝴蝶结头带、红耳环或红手套，轻松加持Oversized毛衣与长靴。想大胆一点，下半身红丝袜或红中长裙，外搭黑大衣，行走间露红若隐若现，性感又不失优雅。圣诞后这些单品还能继续用，投资回报超高。红色不再只是节日道具，而是2025秋冬的自信宣言。套用这三招，你的圣诞造型将从应景变时尚Icon，下周的派对直接尝试看看吧。



冯榕榕（Ruby）