KellyChu - 亲友毛孩共聚海滨温馨过冬 西九12米圣诞树点亮维港之夜 | Executive日记

KellyChu
3小時前
　　随着圣诞节越来越近，本港多区都竖立起各具特色的圣诞树，其中又以西九冬日圣诞小镇12米高巨型圣诞树最为吸睛。小妹昨天去到现场，气氛非常热闹，有家长带同小朋友来享受亲子时光，亦有宠物主人领着毛孩散步打卡，瞬间令此处成为一个欢乐场所，大家乐也融融。

　　西九海滨西草坪这棵巨型圣诞树没有任何花巧，把传统圣诞树的红色金色波波挂满全身，再加一粒大星星在顶部，闪闪生辉，就是大家对圣诞的永恒想像。草地周边同时摆放超过60棵小圣诞树陪衬，另设精致森林小树屋及旋转木马装置，便成了一个圣诞森林，洋溢满满的圣诞祝福。

　　昨天傍晚时份，当所有灯饰一同亮起时，森林便瞬间变身成一个圣诞乐园。不少市民与自己的爱人或爱犬纷纷打卡留念，希望把这份圣诞的快乐收藏在相簿回忆。有妈妈带着儿子坐在秋千上欣赏漂亮巨型圣诞树，毛孩们似乎亦都喜欢这里，蹦蹦跳跳。

　　再走到设于海滨东草坪的圣诞市集，更有30个本地及环球特色餐饮及零售摊位，以及圣诞特色手作工作坊和多场由流行歌手、乐队、学校及不同团体呈献的免费艺术演出。迎着海风漫步维港，在草地欣赏表演，同场享受圣诞美食，唯有西九一次过满足晒小妹对圣诞的美好期待。

KellyChu

洋溢满满祝福的圣诞森林吸引大家打卡。
