Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 中环Arbor | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　朋友庆生选了中环的Arbor，平日晚上也满座。我们旁边一桌，3位年轻女士也正举杯庆祝生日。

　　Arbor摘下米芝莲二星多年，主厨以创意结合北欧与日本菜式，显得挥洒从容。9道菜餐单，首先是芬兰米饼上铺层碎蛋白和鱼子酱，再加一小杯鱼汤，浓郁顺滑，晚上有点凉意正好暖胃。日本三文鱼扫上五粮液，配以黄菜头、黄金芥末籽酱作点缀，清新酸甜。另一道开胃菜是番茄加上洛神花和日本草莓，红上加红。

　　吞拿鱼配以日式渍物和海胆，鲜味即时提升。之后是小小的海盐面包，配搭日式酱油牛油，让人停不了口。鲍鱼是Arbor的招牌前菜，慢煮12小时，再以鲍鱼肝及忌廉烹制墨绿色的酱汁，香浓不腥，上放一粒银杏和炸紫苏叶，口感爽滑，鲍鱼下的绿茶拉面吸满精华。

　　主菜法国鸽胸绝对值得一试。听从经理建议要了medium rare四成熟，肉质鲜嫩，入口即化，有轻轻的花椒味，再用鸽子熬制的汁酱提升味道，旁边配以鹌鹑蛋和羊肚菌。

　　甜品是蓝莓雪葩，由蛋白饼盛载，以啫喱粒和紫色食用花装饰，很精致，而且酸甜清爽。最后是玛德莲蛋糕，外酥内软，捧在手里热热的，阵阵柠檬香气。

　　以芬兰为起点，中间有日式风味，法式糕甜作结，主厨带我们环游了地球一圈。

林静

最Hit
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:10
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 遭警包围堕楼轻生
即时中国
10小時前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
11小時前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
7小時前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
10小時前
九龙湾MegaBox大翻新！地下设Outlet专区增20+品牌 服饰/运动鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON进驻！
九龙湾MegaBox大翻新！地下设Outlet专区增20+品牌 服饰/运动鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON进驻！
时尚购物
17小時前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
11小時前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
12小時前
星岛申诉王│ 放蛇踢爆「黑珍珠」入侵庙街 警方即扫黄拘44岁乌干达妓女
放蛇直击
12小時前
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
影视圈
11小時前
《中3》李金凯大量童年照曝光！庆生搞喊全场 肥妈极心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼泪…
《中3》李金凯大量童年照曝光！庆生搞喊全场 肥妈极心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼泪…
影视圈
16小時前
更多文章
林静 - 锦田乡打醮 | 红棉树下
　　周日跟随朋友到锦田水头村，参观十年一次的打醮。之前在网上已看过报道，但到了仍觉震撼。 　　想起去年访厦村，同是十年一醮，规模却远不如锦田的铺天盖地。 这里的「大」，是整个乡联合起来的心力。由竹枝扎作而成的巨型醮棚，已被认证为全球最大临时竹构祭坛。醮棚旁特设的展览，细说建醮渊源与各项非遗：戏棚如何搭起、神祇扎作如何赋予竹篾纸皮生命、花牌上一笔一画的吉祥语、道坛传来科仪音乐，每一项都是流动的
2025-12-18 02:00 HKT
红棉树下