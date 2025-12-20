林静 - 中环Arbor | 红棉树下

朋友庆生选了中环的Arbor，平日晚上也满座。我们旁边一桌，3位年轻女士也正举杯庆祝生日。



Arbor摘下米芝莲二星多年，主厨以创意结合北欧与日本菜式，显得挥洒从容。9道菜餐单，首先是芬兰米饼上铺层碎蛋白和鱼子酱，再加一小杯鱼汤，浓郁顺滑，晚上有点凉意正好暖胃。日本三文鱼扫上五粮液，配以黄菜头、黄金芥末籽酱作点缀，清新酸甜。另一道开胃菜是番茄加上洛神花和日本草莓，红上加红。



吞拿鱼配以日式渍物和海胆，鲜味即时提升。之后是小小的海盐面包，配搭日式酱油牛油，让人停不了口。鲍鱼是Arbor的招牌前菜，慢煮12小时，再以鲍鱼肝及忌廉烹制墨绿色的酱汁，香浓不腥，上放一粒银杏和炸紫苏叶，口感爽滑，鲍鱼下的绿茶拉面吸满精华。



主菜法国鸽胸绝对值得一试。听从经理建议要了medium rare四成熟，肉质鲜嫩，入口即化，有轻轻的花椒味，再用鸽子熬制的汁酱提升味道，旁边配以鹌鹑蛋和羊肚菌。



甜品是蓝莓雪葩，由蛋白饼盛载，以啫喱粒和紫色食用花装饰，很精致，而且酸甜清爽。最后是玛德莲蛋糕，外酥内软，捧在手里热热的，阵阵柠檬香气。



以芬兰为起点，中间有日式风味，法式糕甜作结，主厨带我们环游了地球一圈。



林静