谭纪豪 - 报恩三百年 | 无名指

十年一度的锦田「酬恩建醮」昨日结束了，我本打算周四晚「鬼王出巡」去凑热闹，岂知撞上公事，只叹无缘。今届最瞩目的是占地四万多平方呎的醮棚，这个被健力士世界记录认证的竹棚，用三万根竹花两个月建成，也就是说，在宏福苑火灾竹棚安全性被质疑期间顶住压力完工。



香港乡村文化深厚，打醮活动很多，这些醮会几乎都与清朝顺治与康熙年间的「迁界」政令有关。为杜绝沿居民与据守台湾的郑成功势力联系，清政府先后三次颁布「迁界令」，强制广东、福建、浙江等沿海省份居民内迁50至100里。以当时属新安县的香港为例，便要搬到现在深圳市区的北面，以致乡民流离失所，生活无以为继，不少更客死异地。



如今香港各乡的太平清醮传统，都是「复界」后乡民回家重建生活，有感太平日子得来不易而发起的道教祭祀活动。锦田醮会最令人触动的，是乡民世代连绵的感恩之情，「酬恩建醮」的恩，是当年两广总督周有德与广东巡抚王来任冒死上奏朝廷，痛陈迁界的弊端，最终说服康熙皇帝下诏复界，比福建最后一批复界地区早了十几年。锦田乡民感激两人恩德，回乡后修建「周王二公书院」（现为香港二级历史建筑），搭戏台酬神，举行打醮，并许下十年一届酬恩建醮，沿袭至今300多年。



以前我不明白如何能「受人恩惠千年记」，原来只是「子子孙孙无穷匮」那么简单。祭祀的主题从来都是感恩，怀酬谢神明之心，自能保内心平安。

（IG︰@tamkeiho）

资深唱片人兼乐迷

谭纪豪