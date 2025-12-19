项明生 - 改变命运的一张纸 | 非诚勿游

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 改变命运的一张纸

项明生
51分鐘前
　　2025年即将埋单，这是一个特别的年份。40年前的今天，一张手板大的纸改变了我的命运。

　　1985年11月2日，我踏过了罗湖关口。正式由一个大陆仔，变成一个阿灿新移民。

　　妈妈说，香港人都是自食其力，叫我第二天就去做报纸仔。每天凌晨6点起身，我开始在美孚派报纸生涯，派十多栋大厦，每日出粮$10。这$10就是我的一日三餐、车费以及学费。

　　但我不甘心一世都做报纸仔。派报纸的时候，带一本单词簿，一边跑楼梯（因为报纸仔为省时间，通常搭电梯到顶楼，然后跑楼梯到相应楼层，将报纸塞入订阅户的铁闸），一边大声背英文单词，每天背50至100个。然后中午就搭地铁去旺角，返那一间茶餐厅式的一日三转（上午校、下午校、夜校）私校「珠海英文中学」F4。

　　晚上回到家，变身「厅长」，㓥房的客厅一角就是我的书房及睡房。因为不停有其他陌生租客出出入入，我觉得睡客厅太没有私隐，到了第二个星期，我买了一块布挂起来，在㓥房其他租户的震耳欲聋打牌声、电视机声中，开始每晚挑灯夜读。

　　那一年，我才15岁。

　　一转眼已经40年。近日社会氛围低迷，怎样可以为大家带一些正能量呢？我想起这些尘封箱底的旧日记，记载了80年代一个新移民少年怎样由报纸仔蜕变成为报纸专栏作家的真实个案，希望对大家有点启发。

项明生

