KellyChu - 北上佛山路演吸逾150会员 故宫馆明年呈献9个新大展 | Executive日记

KellyChu
50分鐘前
香港故宫文化博物馆「埃及文明大展」获得空前成功，据馆方统计，入场者中港人、内地人同海外客嘅比例，分别系4：3：3，可见内地客好钟意嚟香港参与文化展览活动，激励咗馆方做得更好。Kelly了解，馆方早前首次派员上大湾区路演，招收会员，反应良好，而出年将推出9个全新展览，内容好精彩。

　　香港故宫文化博物馆宣布，明年将呈献9个全新展览，包括「紫禁城看世界－－中外文化交流与互鉴」（暂名）、「清宫制造与当代设计」（暂名）、「清宫四时－－宫廷生活与文化」（暂名）、「天马凌云－－故宫博物院藏绘画珍品」（暂名）、「琳瑯－－纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」（暂名）、「天国之窗－－特列季亚科夫美术馆宗教艺术珍藏」（暂名）、「云光万里－－丝绸之路的文化交流与佛教艺术」（暂名）等，包罗清朝瑰宝、珍贵珠宝首饰、东正教和佛教展品等，琳瑯满目，相信又会引起热潮。

　　故宫文化博物馆馆长吴志华博士仲话，早前首次派人上佛山岭南新天地路演，介绍馆方嘅精彩节目，成功卖出150多个会籍，当中不少系家庭会籍，俾馆方好大信心，大湾区有庞大嘅客群，会对馆方嘅展览感兴趣，故馆方会从活动策展方面，吸引更多大湾区客来港，推动「文艺旅游」。

「清宫四时」展的转鸭荷花缸钟。
