李纯恩 - 上邮轮之前 | 好好过日子

李纯恩
50分鐘前
生活 专栏
　　这天跟朋友聊天，说起圣诞节如何过，她说跟另外几个朋友坐邮轮去日本九州，香港上船香港下船。不由心动，于是也去报了名。

　　有时候乘邮轮旅行比较麻烦的事情是要坐飞机去外国上船，若是可以在香港上船下船，那就真的方便。邮轮多数傍晚开船，可以舒舒服服在家吃完午饭才拖着行李去码头。回程那天，半夜返抵香港，一大早就可以下船回家。这就是令我心动的地方，方便，不假思索就决定起程了。

　　出发前一个星期，在旅行社取好登船证，预先办妥了一些船上事宜，比如预订一些活动、餐饮之类，同行的几个朋友聚在一起开了个茶会，再确认了一些事情比如有几天上岸的游览饮食行程。经常坐邮轮旅行的Caroline将船上设施、餐厅详细介绍了一遍，听着听着，突然有些忐忑。

　　我其实不太会享受乘邮轮旅行，尤其是吨位巨大，乘客巨多的大船。一来是乘邮轮虽说到了一个城市可以下船观光，但那都是几个小时的事情，蜻蜓点水，基本上是吃一顿午饭，走马观花一下就要回到船上，实在仓促。

　　另外，船上人多也不自在，像这次乘的船，如果满员，船上会有五千乘客！

　　要跟五千个人一起在海上度过十天九晚，光是想到这一点，就觉得有了压逼感。再细看船上的各种健康、益智活动，好像跟我也没甚么关系。我想惟有把我的相机和镜头都带上船去，如此或许可以在茫茫大海上记录风云变幻来打发时光。开茶会的朋友感觉到我这份忐忑，都笑了，说我像被他们哄上了贼船。我也只好跟着笑了。欲知后事如何，等过些天上了船再告诉你。

