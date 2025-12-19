郭志仁 - 几百蚊配对成功 | 九宫格

消委会收到年薪300万的女士投诉，花了7万多元买配对服务，公司却未能安排完全符合要求的对象。相形之下，朋友W先生幸运得多，付出数百元，就遇到心仪笋盘。



40几岁地产界W先生，离婚后将寻找伴侣方式变得更有制度：参加不同公司配对活动，试过最典型的自助餐晚宴，轮流认识3至10位女士。也参加过较有噱头的摩天轮配对，6人一车，3男3女。车厢缓缓上升，十多分钟密室相处，既不会太疏离，也难以逃避，亲密度刚刚好。摩天轮下方还设置几张桌子，像临时美食广场，让参加者自由走动互相认识。



去年圣诞前夕，W先生花数百元报名出席约60人派对。配对公司先分配座位，几轮单独交谈之后进入自由配对时间。W先生回忆，第一个坐下交谈的女士，正是他现任太太。没有戏剧性的一见钟情，只是一种谈得来节奏相近的感觉。两人交换电话再约见面，关系自然推进。



女生硕士毕业，专业人士，学历收入高于W先生。更微妙的是，原来派对通告写明，出席者须大学以上学历。最后当然无人查证，否则W先生会被拒之门外。朋友都羡慕他执到笋盘，两人早前更注册结婚。



将两个陌生人拉近，从来不靠履历上一致，而是感觉同步。能一起生活，已是一种难得的匹配。



「无人完美，无人如己，何妨容纳双方对比。」郑欣宜－－《无人完美》



郭志仁