李梦 - 爱是藏不住 | 在岛上读书

圣诞新年假期将近，喜欢看一些引人嘴角上扬的可爱绘本。最近睡前翻读的是《Happiness is 500 Ways to Show I Love You》，书名直译已十分浪漫，「快乐是500种表达『我爱你』的方式」。



作者Lisa和Ralph是一对小情侣，和很多坠入爱河的恋人一样，他们在共同生活的日子里，养成了很多温馨、俏皮的习惯，小到「做我们爱吃的点心」「一起踩单车」「帮对方整理衣领」等琐事，大到「订下梦寐已久的旅程」「拥有相似的志趣」，乃至人生路上「高山低谷，一路同行」……大事小事，不必说爱，爱意却尽在其中。



寻常日子，三餐四季，久而久之，我们容易变得健忘，感官也变得迟钝，忘记身边人的好，忘记爱从何而起，又如何绵延久长。看罢此书，再重温细味我们的生活，便发觉再平淡再寻常的日子里，也从来不会缺少美好与感动，不会缺少爱意涌动的瞬间。「我爱你」并不只是花前月下的浪漫誓言，而是日复一日看似平凡的相伴与相守，是不错过任何一个能够让爱人快乐的机会，是不论顺境或逆境时都一起度过的每一个晨早与黄昏。



李梦