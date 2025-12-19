林靖风 - 父亲的六十大寿 | 优雅以后

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风
50分鐘前
生活 专栏
　　2025年12月23号是父亲的六十大寿，原来我已经来到他诞下我时的年纪了。父亲常说我遗传了他的领导才能和社交能力，但真正深刻影响我的其实是他所喜欢的事物。

　　人生中第一首听到的歌曲，是在父亲的车上播放的张学友《不老的传说》，亦因此接触了那个时期的香港流行文化。父亲收藏的漫画、他追看的电影，以及对美食的追求，不仅满足了我的好奇心，也让我明白到一切都可以雅俗共赏。

　　对于父亲的记忆，偶尔会浮现一个特定的时刻。在他与母亲即将分居前的一个晚上，我们坐在床上抱着彼此哭泣：「我和妈妈的分开，不会影响我对你的爱。」原来父亲也有脆弱的时候，而那样的脆弱是真实而赤裸的。这样的场景，我只见过那么一次。

　　在父母正式分开前，我曾经许下一个愿望：如果每一年我们三人能一起吃一顿饭就好了。这个承诺维持至今，而他们对我的宠溺亦未曾改变。

　　长大以后的每次见面，父亲都只是分享工作上的琐事。如今他来到即将退休的年纪，我希望能听到他多说一些心底话，也希望他能在工作以外找到真正喜欢的事情。

　　祝即将六十岁的父亲生日快乐、身体健康。或许有时候，不用在每一件事情上都那么坚强。我很高兴能成为你的儿子－－我爱你，爹哋。

林靖风

