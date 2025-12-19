Titus - 隐世表款 | 表奇立异

喜爱手表的人，不时都会在网上阅读不同的文章，或是到各品牌的网站浏览，希望与时并进，增加自己的知识。我当初喜欢手表的时候也是这样，会阅读不同的资讯，除了想对现代手表更熟悉，最需要的反而是过往的资讯，因为钟表历史很深远，出过的款式亦很多，要追寻历史知识真的不容易。直至我有一刻发现，无论我在网上看多少，总会有一些款式是完全没有见过的，我便知道，手表世界比我想像中更大。



一直以来，在腕表收藏中，稀有度（rarity）与稀缺度（scarcity）都是最重要的元素之一。名称相近，但实际上很不同。稀有度是形容某些表款本身仅少量或限量制造，特定面盘或配置罕见，所以本身已经很难买；而稀缺度关乎后天留存，意思是某些表当年或许制造量不少，但历经配戴、维修更换、损耗与流散后，能保存至今且仍运作正常、品相（condition）完整、零件未被替换得面目全非的所剩无几，再加上旧表已经不可能再度由原厂生产，于是市场上的可得数量持续收窄，令不少古董表因稀缺而市价飙升。



今天要讲的就是「稀有度」。不得不提的一定是Off Catalogue表款，也就是说网上完全不会找到任何相关官方资料的表款。是的，就是在品牌网页搜寻也找不出来的表款，甚至推出了你也从来不知道。



Off Catalogue表款最多人知道的就是劳力士，基本上每年都会有几款Off Catalogue的表。推出的时候你可能不知道，但在这个资讯科技时代，很快便会有网站登出那些表款，让更多人知道。



Off Catalogue的表款，多数都会在主流型号上「画龙点睛」，用一些细节把整只表的气质推到另一个层次，令它变得更独特、更有辨识度。例如劳力士今年年初推出了一款我很喜爱的 Daytona：黄金表壳配胶带，再加上绿松石色（turquoise）表面，这款属于正常生产。而同系列其中一款Off Catalogue，则加了钻石表圈，表面更改用真正的绿松石石面，令它从「好看」变成几乎独一无二的稀有Daytona。直到今天，我仍未亲眼见过实物。



Off Catalogue这类型难买是一定的：产量少、分配更低调，没有良好的购买纪录，基本上连接触的机会都不多。或许有人会觉得不满，认为买表不应该用购买记录来衡量。但我反而觉得，这个现实一直推动着我们。想要稀有，就要为它付出更多努力。代价可能更重，不止金钱，还包括时间与耐性；但奢侈品从来都是供不应求，很多时候就是价高者得。你又同意吗？



Titus