梁家权 - 槟城奇物炸香蕉 | 好味大过天

梁家权
50分鐘前
生活 专栏
　　从槟城乔治市经Grab平台，叫小车往十多公里外的丹绒武雅，找到美食车「欣彬」（Hin Pin），买了约10港元的炸物，而车费连给司机贴士来回却花了80港元，看起来不成比例。就是风闻来到槟城不能不吃炸香蕉，反正坐Grab也实在便宜，基本上出入想也不想便call车。

　　炸香蕉在马拉很多城镇都有，但偏偏停在丹绒武雅一个小山坡路口这辆美食车最为人津津乐道，它只在下午2时至6时营业，为食鬼须准时上路，但务必注意，有时4点钟已经卖光炸香蕉。

　　「欣彬」档主说由阿爸创业至今交给他，已超过半个世纪，他们只卖不多过10款炸物，部分还要看季节而定，譬如7月至8月才有「小树菠萝」，甚至知名的炸香蕉也要看当季香蕉的收成和供应。当中恒常有的是番薯和芋头块，这两种炸物在香港由细吃到大，但既然来到，试试异邦的手势也好。

　　留意到档主都把炸物炸两次，这是中菜厨师惯常的手法，炸第二次是要把第一次炸时吸到的油逼出来，炸物才不会太油腻。吃过炸番薯片和芋头片，果然不油，环球厨艺毕竟有共通性。

　　炸物中有一款炸香蕉酥，是用熟透的香蕉搓成一个球蘸面粉浆炸，外脆内软，熟透的蕉馅很甜，口感不俗，但主角始终是炸香蕉（见图）。坦白说，起初觉得把香甜的蕉蘸上轻微咸味的面粉浆油炸，口味可能怪怪的，但人一世物一世，即管看看为何可以令当地人着迷。吃过终于明白，香、酥、软、甜，非常好吃，起码要吃一条。

　　其实，还有一种炸年糕，芋头片与番薯片夹住一片年糕，似一块小小的夹心饼干，但口感和口味都丰富复杂，好吃的程度不亚于炸香蕉，别错过！

