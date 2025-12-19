Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 财水外流 或会大破财 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
50分鐘前
生活 专栏
內容

　　上期讲述了为甚么多人住在海景屋，不但没有发达，却破财破产。原因是，水有好坏，风水中的水种类繁多，大致可分为有情水和无情水，前者指流动缓慢、平和的水，如平静的湖泊、河流，有利于事业发展；无情水则是指流速过快或水流方向不对的水，如朝向大门或窗户的流水，容易造成财富不聚。

　　水流过快或水流方向外，例如流速急促的河流，或水龙头、画中水流朝向大门或窗户的「财水外流」，不利于财运，并会大破财。

　　无论哪种水都必须注意水的来去会聚，来水要水流宽阔平缓、环抱有情；去水要流连、收缩紧密，这样才能聚藏生气。

　　如果见不到河、湖海，但见到具有水的形象和水的特性相似东西，风水上均归结为水。例如车流、川流不息的人流、流通的街道、道路、路径等，都属于水。

　　除了水的来龙去脉影响运气，不同方位见水都有好或不好。例如东北见水，八运时住此屋有利财运，但2024年入九运时，东北方见水为「照破生胎」的风水格局，会令到财运不稳、工作阻碍、多病痛，甚至引发阴气问题。那么之前好顺利赚到钱，一踏入九运，就头头碰着黑，此位见水，20年都破财。如果东北方见水，又是「鬼门」且为「退气」的方位，到了九运时，该方位衰上加衰，运气变差。

　　海水的影响比较难化解，就算见水的方向正确，例如九运北面见水利财，但如果河流太急、一片汪洋等，都不利财运。大多数见水会破坏财气，导致财运破败、工作多阻碍、降职或破财，所以选海景房要非常小心。

七仙羽

七仙语