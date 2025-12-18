KellyChu - 可重温过去一年内容 《头条揭页版》随时睇 1am更新览尽全球热话 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
全港纸媒中发行量最高嘅《头条日报》，Kelly发现晨早都好多人取阅，好快派晒，为响应环保同埋满足大家对免费新闻资讯嘅需求，建议大家可以上网睇《头条揭页版》，原来呢个揭页版嘅APP，喺出刊日凌晨约1点后即时更新最新一份报纸，原装足本内容任读者揭，用手机就可以随时随地紧贴重大新闻嘅详尽报道。

　　《头条日报》作为全港首屈一指嘅免费中文报章，星期一至六风雨不改陪伴读者多年。相信晨早拎一份《头条》已经成为许多人嘅生活习惯，一纸在手便能阅览香港以至全球各地嘅热点新闻，再加上娱乐消闲、金融地产、健康体育等不同版面，内容丰富全面。

　　《头条》自2011年起推出高清揭页版APP，无论用手机定平板，只要喺应用程式商店下载APP后，就可以日日睇到最新一份报纸，原装足本内容任你揭，APP内亦备有放大缩小版面，以及下载功能，够晒user friendly！同时可重温过去一年嘅《头条日报》，随时随地满足大家对接收时事生活资讯嘅要求。

　　无论何时何地，又或者遇上打风落雨坏天气，善用《头条揭页版》APP，就可以足不出户，一样可以追踪香港同成个世界嘅新闻、娱乐、财经、健康等生活资讯，大家快啲晚晚或者日日登入啦，只要一Scan旁边嘅QR CODE就做到！

KellyChu
 

