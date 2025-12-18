KellyChu - 港麻雀约22.7万只年升2.3% 观鸟会：最多聚居元朗区 | Executive日记
香港麻雀嘅数量，其实亦反映紧生态环境。香港观鸟会普查推算，香港市区现时有约22.7万只麻雀，数量按年微升2.3%，并连续8年维持21万至26万只水平，数量大致稳定，其中元朗区有最多麻雀聚居，其次为屯门及沙田区。
调查亦显示，部分地区嘅麻雀密度有下降趋势，其中深水埗和港岛3个地区嘅跌幅较显著。
另外，工业、商业和农业用地嘅麻雀密度，亦呈现下跌趋势。观鸟会研究主任谢日朗话，麻雀系香港最常见鸟类之一，亦系重要嘅生态指标，而麻雀数量变化，很容易受到市区环境影响，期望未来嘅城市规划和建筑设计，能预留更多生态空间，例如增设绿化区域、多种植蜜园及果实类植物，建立对鸟类更加友善嘅都市环境。
KellyChu
