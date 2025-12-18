李纯恩 - 「幸」 | 好好过日子

前两天写了一篇关于日本人每年一个「年度汉字」的稿子，有朋友看了之后便问我，如果要用一个字来总结即将过去的2025年，你会用甚么字？



我说，大环境用甚么字不到我操心，但对自己而言，我会用一个「幸」字。



幸也，幸运、幸福、庆幸、有幸。用得上这个字，就算平安喜乐。若用在一年回顾，那便是这一年之中吉多于凶，一切顺利，平平安安。于我而言，这一年过得无风无浪，想做的事大多都做了，计划好要去的地方大多都去了，想见的朋友也大多见了，心境愉悦，气力正常，偶有小恙，却无大碍，开心事多，烦恼事少，无惊无险便到了年终。



于大环境来说，2025年世事纷乱，战火频仍不熄，全球经济不景，人心不定。国际摩擦不断，天灾人祸频生，不知多少人过不了安生日子。在这样的环境下，尚能偏安香港这样的福地，家中有些余粮，不用为生计伤神，家人安康，好朋友平安，担心的事情不多，心湖少起波澜，光阴容易打发，日子也因此过得松快。一眨眼到了年底，盘点结算，额手称庆。若以一个字来形容，便想到了「幸」，本年有幸。



年度汉字，我用了「幸」字，希望你也可用上这个字。只要是在2025这一年里平平安安的人，都可以用这一个「幸」字来做这一年的总结。



一年赚得这个字，要感恩了。



李纯恩